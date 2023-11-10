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Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Фото затопленного детсада

«Все молчат, нам страшно»: белгородцы показали удручающее состояние детсада

10 ноября 2023, 10:51
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Фото затопленного детсада

Отремонтированный детсад в Белгородской области затопило дождями

Недавно детский сад в Алексеевском горокруге капитально отремонтировали. После этого родители начали замечать, что детский сад топит дождями: на потолках и стенах появились пятна, а на полу разлита вода. Родители просят решить проблему.

Белгородцы пожаловались на состояние алексеевского детского сада «Самоцветик». Одна из родительниц рассказала, что детский сад затапливает во время дождей. Началось это после проведённого там капитального ремонта.

Родители обращались в администрацию и к заведующей, обещали сделать всё до 30 октября этого года.
пишет женщина

Однако к работам никто там и не преступил. Вчера, 9 ноября, белгородка сфотографировала состояние детского сада и прикрепила к своему обращению сделанные фото. Она попросила помочь с проблемой.

На обращение отреагировал глава Алексеевского городского округа Алексей Калашников. Он сообщил, что администрация округа уже направила обращение генподрядной организации с просьбой в краткие сроки устранить проблему.

Ещё одна родительница отметила, что ранее Калашников говорил то же самое, что сказал и в этот раз.

Фото затопленного детсадаФото затопленного детсада
Фото затопленного детсадаФото затопленного детсада
Обращения белгородцевОбращения белгородцев
Обращения белгородцевОбращения белгородцев
Фото затопленного детсада
Фото: комментарии губернатора Вячеслава Гладкова
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#Белгородская область#Ремонт#Алексей калашников#Детсад#Затопление#Белгород#Алексеевский горокруг#Александра Склярова
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