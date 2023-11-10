«Все молчат, нам страшно»: белгородцы показали удручающее состояние детсада

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Белгородцы пожаловались на состояние алексеевского детского сада «Самоцветик». Одна из родительниц рассказала, что детский сад затапливает во время дождей. Началось это после проведённого там капитального ремонта.
Родители обращались в администрацию и к заведующей, обещали сделать всё до 30 октября этого года.
пишет женщина
Однако к работам никто там и не преступил. Вчера, 9 ноября, белгородка сфотографировала состояние детского сада и прикрепила к своему обращению сделанные фото. Она попросила помочь с проблемой.
На обращение отреагировал глава Алексеевского городского округа Алексей Калашников. Он сообщил, что администрация округа уже направила обращение генподрядной организации с просьбой в краткие сроки устранить проблему.
Ещё одна родительница отметила, что ранее Калашников говорил то же самое, что сказал и в этот раз.