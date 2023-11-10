ВИЧ, туберкулёз, ИППП: какие инфекции находили у иностранцев в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Управление Роспотребнадзора по Белгородской области в своём докладе сообщает, что в прошлом году наблюдалось значительное увеличение числа мигрантов, преимущественно с Украины, с ВИЧ-положительным статусом.
Обследование прошли 24 637 иностранных граждан. У 122 обнаружились инфекционные заболевания, которые могут представлять угрозу для окружающих. Основная доля — ВИЧ-инфицированные — 95 человек. Это почти 78% от этого числа. На случаи туберкулёза пришлось 15,6% (19 человек), а на ИППП — 6,5% (8 человек).
Также РПН в ежегодном докладе сообщает, что проблема ВИЧ-инфекции в Белгородской области остаётся также актуальной. Редакция Бел.Ру уже писала, что, по данным управления, общая заболеваемость по области с начала 2020 года выросла в 1,5 раза. Чаще всего регистрируются случаи передачи инфекции через внутривенное употребление наркотиков и половой контакт.
Напомним, что к началу текущего года на диспансерном наблюдении состоит более двух тысяч пациентов. В том числе дети. Также в 2022 году зафиксировано 53 случая беременности среди женщин с ВИЧ.
Что касается заболеваемости ИППП, то ситуация по области остаётся стабильной. А вот диагностировать сифилис и гонорею у белгородцев в прошлом году стали чаще. Это 3,3 случая на 100 тысяч населения — для первого и 2,4 — для второго. Во время медосмотра ИППП обнаружили у 38 человек. Три года назад таких случаев было 50.