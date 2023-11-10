ВИЧ, туберкулёз, ИППП: какие инфекции находили у иностранцев в Белгородской области

Что касается заболеваемости ИППП, то ситуация по области остаётся стабильной. А вот диагностировать сифилис и гонорею у белгородцев в прошлом году стали чаще. Это 3,3 случая на 100 тысяч населения — для первого и 2,4 — для второго. Во время медосмотра ИППП обнаружили у 38 человек. Три года назад таких случаев было 50.