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Опасные инфекционные заболевания

ВИЧ, туберкулёз, ИППП: какие инфекции находили у иностранцев в Белгородской области

10 ноября 2023, 08:48
Фото: 1MI
Опасные инфекционные заболевания

РПН сообщил об опасных инфекциях среди мигрантов на Белгородчине за 2022 год

Проблема опасных инфекций остаётся актуальной. По данным РПН, на территории Белгородской области от них страдают не только сами белгородцы, о чём ранее уже писала редакция Бел.Ру, но и иностранные граждане. Так, в 2022 году проверены 24 637 иностранцев. У 122 нашли подобные заболевания.

Управление Роспотребнадзора по Белгородской области в своём докладе сообщает, что в прошлом году наблюдалось значительное увеличение числа мигрантов, преимущественно с Украины, с ВИЧ-положительным статусом.

Обследование прошли 24 637 иностранных граждан. У 122 обнаружились инфекционные заболевания, которые могут представлять угрозу для окружающих. Основная доля — ВИЧ-инфицированные — 95 человек. Это почти 78% от этого числа. На случаи туберкулёза пришлось 15,6% (19 человек), а на ИППП — 6,5% (8 человек).

Также РПН в ежегодном докладе сообщает, что проблема ВИЧ-инфекции в Белгородской области остаётся также актуальной. Редакция Бел.Ру уже писала, что, по данным управления, общая заболеваемость по области с начала 2020 года выросла в 1,5 раза. Чаще всего регистрируются случаи передачи инфекции через внутривенное употребление наркотиков и половой контакт.

Напомним, что к началу текущего года на диспансерном наблюдении состоит более двух тысяч пациентов. В том числе дети. Также в 2022 году зафиксировано 53 случая беременности среди женщин с ВИЧ.

Что касается заболеваемости ИППП, то ситуация по области остаётся стабильной. А вот диагностировать сифилис и гонорею у белгородцев в прошлом году стали чаще. Это 3,3 случая на 100 тысяч населения — для первого и 2,4 — для второго. Во время медосмотра ИППП обнаружили у 38 человек. Три года назад таких случаев было 50.

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#Город#Общество#Белгородская область#Мигранты#Заболеваемость#Белгород#Татьяна Лукащева#Туберкулёз#Сифилис#Иностранные граждане#Вич-инфицированные#Беременность#ИППП#Гонорея#Опасные инфекции#РПН
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