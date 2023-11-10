В Сети появилась расписка задержанного экс-заммэра Белгорода о займе 5 млн рублей

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
В прошлом году бывший глава департамента городского хозяйства Белгорода Алексей Романчукевич занял у Яны Хтей 5 млн рублей, которые должен был вернуть с процентами в начале 2023 года. Расписка появилась у «Фонаря».
Напомним, что утром 9 ноября стало известно, что в отношении чиновника возбудили уголовное дело. Экс-заммэра Белгорода оформлял договоры займа с представителями коммерческих организаций. Общая сумма составила более 28 млн рублей. Чиновник пообещал вовремя вернуть деньги. По версии следствия, заёмные средства он тратил, на что хотел, возвращать долги не думал.
Отметим, что Романчукевич был главой департамента в мэрии Белгорода с февраля по конец декабря прошлого года.