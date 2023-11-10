В Сети появилась расписка задержанного экс-заммэра Белгорода о займе 5 млн рублей

Напомним, что утром 9 ноября стало известно, что в отношении чиновника возбудили уголовное дело. Экс-заммэра Белгорода оформлял договоры займа с представителями коммерческих организаций. Общая сумма составила более 28 млн рублей. Чиновник пообещал вовремя вернуть деньги. По версии следствия, заёмные средства он тратил, на что хотел, возвращать долги не думал.