В рамках II Российского винодельческого форума обсудили меры господдержки виноделия

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Организаторами форума выступают Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России», поддержку в его проведении оказывает Правительство РФ, пишет gorod55.ru. Медиахолдинг 1MI — информационный партнер мероприятия.
Центральной темой сессии стало определение ключевых направлений поддержки отрасли и повышение ее эффективности. Как отметил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, в последние годы виноградарство и виноделие в нашей стране из нишевой сферы стало одной из наиболее активно развивающихся отраслей сельского хозяйства. Ежегодно увеличиваются площади виноградных насаждений, повышается культура виноделия и качество российских вин, добавил министр.
По его словам, в прошлом году общая площадь виноградников превысила 100 тыс. га. В текущем году планируется закладка еще более 5 тыс. га виноградников. В итоге, с учетом обновления старых насаждений, общая площадь достигнет 103 тыс. га. В целом прогнозируется хороший урожай винограда — более 760 тыс. тонн. Продолжается стабильный рост объема производства виноматериала.
Дмитрий Патрушев подчеркнул, что почти все механизмы госрегулирования и поддержки, в том числе предусмотренные законом «О вине», ежегодно подтверждают свою эффективность. Они в полной мере позволяют обеспечить баланс на рынке винограда и вина, стимулируя развитие отрасли.
Важность протекционистских мер, повышения заградительных пошлин и повышения ставки акцизов, возвратных для отечественных виноделов, отметил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. По его мнению, ключевой мерой для дальнейшего развития отрасли является производство винодельческого оборудования и продвижение отечественного вина.
Также было анонсировано обсуждение закона о 50% доле российских вин в ретейле. Кроме того, участники подчеркнули важную роль обсуждения темы рекламы российского вина в СМИ.