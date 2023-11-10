В рамках II Российского винодельческого форума обсудили меры господдержки виноделия

По его словам, в прошлом году общая площадь виноградников превысила 100 тыс. га. В текущем году планируется закладка еще более 5 тыс. га виноградников. В итоге, с учетом обновления старых насаждений, общая площадь достигнет 103 тыс. га. В целом прогнозируется хороший урожай винограда — более 760 тыс. тонн. Продолжается стабильный рост объема производства виноматериала.