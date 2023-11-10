Участниками форума БРИКС+ стали семь тысяч экспертов из 63 стран

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Как передает rosbalt.ru, в числе гостей форума не только участники БРИКС, но и представители других стран Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и СНГ. Участники обсуждают вопросы развития IT-сферы, гуманитарного сотрудничества, туризма, медицины и другие направления развития городской среды. Деловая программа включает 120 мероприятий, на которых эксперты из двух сотен городов мира смогут обменяться опытом.
Форум БРИКС+ проводится в пятый раз. Он уже стал площадкой, на которой вырабатывается интеллектуальная повестка для международного муниципального сообщества. Глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин отметил, что схожие тенденции в процессе урбанизации закладывают основы для взаимопонимания у стран БРИКС+.
В аббревиатуре организации и появился знак «плюс», потому что в объединение БРИКС желает войти все больше стран. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, о желании вступить в организацию заявили уже не менее 25 государств. По его словам, с 1 января 2024 года полноправными ее членами станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. То есть количество вырастет с пяти до одиннадцати стран.
По оценкам Bloomberg Economics, к 2040 году на страны БРИКС будет приходиться около половины мирового промышленного производства.