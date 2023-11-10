Участниками форума БРИКС+ стали семь тысяч экспертов из 63 стран

В аббревиатуре организации и появился знак «плюс», потому что в объединение БРИКС желает войти все больше стран. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, о желании вступить в организацию заявили уже не менее 25 государств. По его словам, с 1 января 2024 года полноправными ее членами станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. То есть количество вырастет с пяти до одиннадцати стран.