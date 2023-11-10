Стало известно о гибели троих участников СВО из Белгородской области

Новые мемориальные доски появились под Белгородом

В Яковлевском горокруге почтили память троих военнослужащих, погибших в зоне спецоперации. Памятные доски в их честь появились в Строителе, сёлах Озерово и Быковка, сообщили в фонде «Защитники Отечества l Белгородская область».