Стало известно о гибели троих участников СВО из Белгородской области

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В Белгородской области открыли ещё три мемориальные доски в честь погибших участников спецоперации. Почтили память бойцов в Яковлевском горокруге.
В селе Озерово появился мемориал в честь сержанта Александра Лукьянчикова. Он погиб 24 октября 2022 года при выполнении воинского долга. Мужчину посмертно наградили орденом Мужества.
В честь рядового Дмитрия Пашкова открыли мемориальную доску в селе Быковка. Белгородец героически погиб в зоне СВО 14 июня прошлого года. Его также посмертно отметили орденом Мужества.
Мемориал, посвящённый рядовому Владимиру Калашникову, появился в Строителе. Мужчина погиб 26 октября 2022 года. Уроженца региона наградили медалью «За доблесть в службе» и нагрудным знаком «Участник боевых действий».
Сообщается, что в церемониях открытия участвовали родные военнослужащих, учащиеся и учителя местных школ.