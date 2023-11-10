Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Похороны

Стало известно о гибели троих участников СВО из Белгородской области

10 ноября 2023, 14:36
Фото: 1MI
Похороны

Новые мемориальные доски появились под Белгородом

В Яковлевском горокруге почтили память троих военнослужащих, погибших в зоне спецоперации. Памятные доски в их честь появились в Строителе, сёлах Озерово и Быковка, сообщили в фонде «Защитники Отечества l Белгородская область».
Сюжет
СВО

В Белгородской области открыли ещё три мемориальные доски в честь погибших участников спецоперации. Почтили память бойцов в Яковлевском горокруге.

В селе Озерово появился мемориал в честь сержанта Александра Лукьянчикова. Он погиб 24 октября 2022 года при выполнении воинского долга. Мужчину посмертно наградили орденом Мужества.

В честь рядового Дмитрия Пашкова открыли мемориальную доску в селе Быковка. Белгородец героически погиб в зоне СВО 14 июня прошлого года. Его также посмертно отметили орденом Мужества.

Мемориал, посвящённый рядовому Владимиру Калашникову, появился в Строителе. Мужчина погиб 26 октября 2022 года. Уроженца региона наградили медалью «За доблесть в службе» и нагрудным знаком «Участник боевых действий».

Сообщается, что в церемониях открытия участвовали родные военнослужащих, учащиеся и учителя местных школ.

мемориальные доски в Яковлевском горокругемемориальные доски в Яковлевском горокруге
мемориальные доски в Яковлевском горокругемемориальные доски в Яковлевском горокруге
мемориальные доски в Яковлевском горокругемемориальные доски в Яковлевском горокруге
мемориальные доски в Яковлевском горокруге
Фото: vk.com/gosfond31
Погиб при защите ЛНР и ДНР: в Белгородской области почтили память ещё одного бойца
Узнать подробнее
Читайте также:
Снайпер, командир, участник горячих точек: стало известно о гибели троих белгородцевПод Белгородом увековечили память погибших на СВО выпускников интернатаПогиб в прошлом году: память ещё одного героя СВО почтили в Белгороде
#Белгородская область#Гибель#Военнослужащие#Белгород#Наталья Корявых#Яковлевский горокруг#СВО#Мемориальные доски
Подпишитесь
Кто из юных белгородцев в этом году попадёт на губернаторскую ёлку?
Сегодня, 14:48
Опасно для людей: кишечную палочку обнаружили в белгородской почве
Сегодня, 14:08
Привет из Тамбова: Юрий Галдун судится с белгородским Социальным фондом
Сегодня, 09:25
В продукции белгородского «Приосколья» нашли сальмонеллу
Сегодня, 12:12
«С праздником, коллеги!» Актёр «Улиц разбитых фонарей» приехал к белгородцам
Сегодня, 13:21
Потягаться с Чебурашкой смог Симба: топ самых кассовых фильмов в Белгородской области
Сегодня, 13:09