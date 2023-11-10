Снова непогода: заморозки и сильный ветер идут на Белгородскую область

Заморозки придут в Белгородскую область в выходные

При этом в регионе завтра осадков не ожидается. Впрочем, Гидрометцентр всё же обещает в Белгороде днём небольшой дождь. Воздух в светлое время суток прогреется максимум до +9 ˚С.

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