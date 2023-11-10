Снова непогода: заморозки и сильный ветер идут на Белгородскую область

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
11 ноября в Белгородской области установится переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ночью температура опустится до -1…+4 ˚С. Днём воздух в регионе прогреется до +4…+9 ˚С.
Ветер южной четверти 7-12 м/с. Местами ожидаются порывы до 16 м/с.
В Белгороде, по информации Гидрометцентра, выходные будут дождливыми. Установится облачная погода. Ночью столбик термометра опустится до +2 ˚С. Днём возможен небольшой кратковременный дождь при +7 ˚С.
В ночь на воскресенье, 12 ноября, осадки продолжатся при +5 ˚С. Днём синоптики тоже обещают дождь. Вместе с тем будет тепло: воздух прогреется до +12 ˚С.
Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, на следующей неделе температура в Белгороде не поднимется выше +8 ˚С.