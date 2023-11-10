Путь в никуда: на перекрёстке в Белгороде пешеходный переход закрыли забором

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Белгородцам помешал забор, который находился на перекрёстке улиц Костюкова и Волчанской. Часть ограждения мешала горожанам выйти на пешеходный переход.
В комментариях в соцсетях 8 ноября белгородец прикрепил фотографию ограждения и потребовал у властей срочно убрать забор. Мужчине ответили в мэрии.
Передали информацию в профильную службу. О результатах информируем до 10 ноября.
мэрия Белгорода
Затем в горадминистрации сообщили, что проблема устранена. Однако на участке остался столбик от забора. Его горожанин также потребовал убрать.
Напомним, ранее на улице Попова в Белгороде смонтировали временное ограждение. До этого его уже убирали с участка дороги, но решили вернуть. Находиться там оно будет, пока архитекторы не разработают варианты более «эстетичного» ограждения. Обсудить этот вопрос должны с горожанами.