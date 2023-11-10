Путь в никуда: на перекрёстке в Белгороде пешеходный переход закрыли забором

Напомним, ранее на улице Попова в Белгороде смонтировали временное ограждение. До этого его уже убирали с участка дороги, но решили вернуть. Находиться там оно будет, пока архитекторы не разработают варианты более «эстетичного» ограждения. Обсудить этот вопрос должны с горожанами.