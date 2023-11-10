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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Забор на перекрёстке улиц Костюкова и Волчанской

Путь в никуда: на перекрёстке в Белгороде пешеходный переход закрыли забором

10 ноября 2023, 12:54
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Забор на перекрёстке улиц Костюкова и Волчанской

Мэрия убрала перекрывший пешеходный переход забор

Белгородцы заметили ограждение, которое мешало горожанам выходить на пешеходный переход на перекрёстке улиц Волчанской и Костюкова. Часть ограждения убрали после обращения горожан.

Белгородцам помешал забор, который находился на перекрёстке улиц Костюкова и Волчанской. Часть ограждения мешала горожанам выйти на пешеходный переход.

В комментариях в соцсетях 8 ноября белгородец прикрепил фотографию ограждения и потребовал у властей срочно убрать забор. Мужчине ответили в мэрии.

Передали информацию в профильную службу. О результатах информируем до 10 ноября.
мэрия Белгорода

Затем в горадминистрации сообщили, что проблема устранена. Однако на участке остался столбик от забора. Его горожанин также потребовал убрать.

Напомним, ранее на улице Попова в Белгороде смонтировали временное ограждение. До этого его уже убирали с участка дороги, но решили вернуть. Находиться там оно будет, пока архитекторы не разработают варианты более «эстетичного» ограждения. Обсудить этот вопрос должны с горожанами.

Забор на перекрёстке улиц Костюкова и ВолчанскойЗабор на перекрёстке улиц Костюкова и Волчанской
Забор на перекрёстке улиц Костюкова и Волчанской
Фото: мэрия Белгорода
Новое — хорошо забытое старое: в Белгороде на дороге ставят старый забор
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