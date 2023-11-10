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Обстрел

По Белгородской области вновь ударили «Копьём»

10 ноября 2023, 06:57
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ атаковали Белгородскую область 38 раз

Вчера, 9 ноября, три муниципалитета оказались под огнём ВСУ. Противник атаковал населённые пункты региона 38 раз. Разрушений и пострадавших нет. Подробную статистику опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ 9 ноября ударили по трём приграничным районам Белгородской области. В Белгородском районе по Щетиновке выпустили 20 артиллерийских снарядов, а в селе Журавлёвка и хуторе Варишкин с БПЛА сбросили по одному взрывному устройству.

В селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе установили пять миномётных прилётов и два снаряда из гранатомёта СПГ-9 «Копьё», в Панкове — пять прилётов.

В хуторе Старый Волоконовского района зафиксировали четыре снаряда.

Во всех населённых пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.

Отметим, что 8 ноября под огнём оказались пять муниципальных образований Белгородской области. В результате атаки оказались повреждены четыре частных дома, линия электропередачи, водонапорная башня, два автомобиля, а также ангар и резервуар для накопления воды на сельхозпредприятии.

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