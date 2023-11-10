По Белгородской области вновь ударили «Копьём»

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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ВСУ 9 ноября ударили по трём приграничным районам Белгородской области. В Белгородском районе по Щетиновке выпустили 20 артиллерийских снарядов, а в селе Журавлёвка и хуторе Варишкин с БПЛА сбросили по одному взрывному устройству.
В селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе установили пять миномётных прилётов и два снаряда из гранатомёта СПГ-9 «Копьё», в Панкове — пять прилётов.
В хуторе Старый Волоконовского района зафиксировали четыре снаряда.
Во всех населённых пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.
Отметим, что 8 ноября под огнём оказались пять муниципальных образований Белгородской области. В результате атаки оказались повреждены четыре частных дома, линия электропередачи, водонапорная башня, два автомобиля, а также ангар и резервуар для накопления воды на сельхозпредприятии.