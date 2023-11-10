По Белгородской области вновь ударили «Копьём»

Отметим, что 8 ноября под огнём оказались пять муниципальных образований Белгородской области. В результате атаки оказались повреждены четыре частных дома, линия электропередачи, водонапорная башня, два автомобиля, а также ангар и резервуар для накопления воды на сельхозпредприятии.