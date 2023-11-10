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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Врач

Панкреатит и язва: симптомами каких болезней могут быть боли в спине?

10 ноября 2023, 12:09
Фото: 1MI
Врач

Врач перечислил опасные причины болей в спине

Медик рассказал журналистам, о каких проблемах говорит боль в спине. В некоторых случаях она может быть неспецифическим симптомом различных заболеваний, пишут «Новые известия».

Если боль в спине сохраняется дольше суток, необходимо обратиться к специалисту, рассказал врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин. Зачастую боль в спине может стать симптомом неожиданного заболевания, поэтому заранее поставленный диагноз нередко может спасти жизнь, пишет издание со ссылкой на «Вечернюю Москву».

У женщин боль в спине часто сигнализирует о заболеваниях органов малого таза и репродуктивной системы. А у мужчин она может быть симптомом заболеваний мочевого пузыря.
Андрей Кондрахин

Боль в спине может быть симптомом и таких заболеваний, как язвенная болезнь желудка, холецистит и панкреатит. А также может быть связана с заболеваниями почек, желудка или сердца.

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#Медицина#Болезнь#Белгород#Симптомы#Александра Склярова#Боль в спине
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