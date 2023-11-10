Панкреатит и язва: симптомами каких болезней могут быть боли в спине?

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Если боль в спине сохраняется дольше суток, необходимо обратиться к специалисту, рассказал врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин. Зачастую боль в спине может стать симптомом неожиданного заболевания, поэтому заранее поставленный диагноз нередко может спасти жизнь, пишет издание со ссылкой на «Вечернюю Москву».
У женщин боль в спине часто сигнализирует о заболеваниях органов малого таза и репродуктивной системы. А у мужчин она может быть симптомом заболеваний мочевого пузыря.
Андрей Кондрахин
Боль в спине может быть симптомом и таких заболеваний, как язвенная болезнь желудка, холецистит и панкреатит. А также может быть связана с заболеваниями почек, желудка или сердца.