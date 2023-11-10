Охота на Северное сияние и ретро-поезд: куда поехать на новогодние праздники?

Как рассказал заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко, большинство белгородцев встречают новогодние праздники, путешествуя по стране и миру. В этом году популярностью пользуются как классические направления по России (Кавказ, Карелия, Санкт-Петербург, Сочи, резиденция Деда Мороза в Великом Устюге), так и новые, прежде всего по России. К примеру, это железнодорожные туры — путешествие на ретро-поезде или охота на Северное сияние в Мурманской области.