Охота на Северное сияние и ретро-поезд: куда поехать на новогодние праздники?

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Как рассказал заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко, большинство белгородцев встречают новогодние праздники, путешествуя по стране и миру. В этом году популярностью пользуются как классические направления по России (Кавказ, Карелия, Санкт-Петербург, Сочи, резиденция Деда Мороза в Великом Устюге), так и новые, прежде всего по России. К примеру, это железнодорожные туры — путешествие на ретро-поезде или охота на Северное сияние в Мурманской области.
В этом году запрос на новые направления возрос. Белгородцы хотят увидеть новые уголки страны, открыть для себя что-то новое. Если в прошлом году для горнолыжных направлений в топе запросов были Сочи, Архыз, Домбай, то в этом году туристы активно интересуются горнолыжными курортами Шерегеша и Приискового. Из зарубежных направлений самыми популярными в нашем агентстве являются Таиланд, ОАЭ, Египет, но есть запрос и на оригинальные направления, такие как экскурсионный Китай, экзотический Маврикий или жаркие Сейшельские острова.
Вадим Коломытченко
Директор ФТА «Анекс Тур Белгород» Александр Халаимов добавил, что белгородцы не очень активно бронируют туры так заблаговременно, обычно спрос увеличивается ближе к дате выезда или вылета.
Сейчас наибольший спрос на внутреннем рынке. Классически белгородцы выбирают Питер и Карелию, Калининград, Кавказ. Из зарубежных направлений популярностью пользуются Эмираты и Таиланд. Но вопрос стоимости тура всегда на первом месте — ассортимент сильно сузился, а предложения выросли в цене.
Александр Халаимов
Коломытченко отметил, что такие направления как Сочи, Санкт-Петербург, Архыз, Домбай, Карелия традиционно востребованы, прежде всего из-за относительно доступного ценника и транспортной доступности (автобусы, поезда, самолёты).
Дополнительной привлекательности этим направлениям придаёт то, что добираться до мест отдыха не очень далеко. То же касается и зарубежных направлений, как-то Таиланд, ОАЭ, Египет. Новые же направления в этом году востребованы, прежде всего, у тех, кто ищет что-то оригинальное, эксклюзивное, интересное, свежее.
Вадим Коломытченко
Эксперт продолжил, что по сравнению с прошлыми годами основной спрос на новогодние туры идёт по тем же направлениям. Но рост количества новых направлений, маршрутов, курортов, как внутри страны, так и открытие новых направлений по зарубежным направлениям вносит свои коррективы.
Внутренний российский туризм развивается, ежегодно происходит появление новых троп, отелей, маршрутов и те регионы, которые раньше считались не особо привлекательными в плане туризма, меняются на глазах в лучшую сторону, привлекая тысячи туристов на новогодние праздники и в другие даты.
Вадим Коломытченко
Халаимов добавил, что за год спрос среди белгородцев изменился в сторону внутреннего рынка. По словам эксперта, стало много людей, которые по тем или иным причинам не могут выехать за пределы страны.
Что касается цен на новогодние туры, Коломытченко отметил, что они сильно разнятся.
Например, Карелия с экскурсионной программой и железнодорожными билетами из Белгорода в Петрозаводск на семью из двух взрослых и ребёнка обойдётся порядка в 120 000 рублей на 4-5 дней, а автобусный экскурсионный тур из Белгорода в Сочи, например, в среднем от 45 000 рублей, в Санкт-Петербург — от 51 000 рублей. Зарубежные направления без сомнения стоят в разы дороже, так например Египет на 8 дней-7 ночей обойдётся семье от 217 000 рублей, Таиланд — от 370 000 рублей, ОАЭ — от 250 000 рублей, а Куба от 450 000 рублей
Вадим Коломытченко
Как подытожил Халаимов, в целом стоимость зависит от сервиса, отеля и прочих факторов.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру выяснили, где белгородцы отдыхали летом. В тренде были такие направления как Анапа, Геленджик, Сочи, Калининград. Спросом пользовался и Дагестан. По зарубежным направлениям — это Египет, Турция, ОАЭ, Шри-Ланка и Куба.
В 2023 году белгородцы всё больше интересовались экзотическими направлениями или несезонными, так как стоимость зачастую получается очень выгодной и можно было совместить пляжный отдых, посмотрев новую страну. При этом предложений на рынке стало существенно меньше, хотя спрос упал не так сильно из-за политической ситуации.
Что касается стоимости, к примеру, летние путёвки в Анапу на семью из трёх человек (без учёта проезда) обошлись в среднем от 70 000 рублей, туры в Сочи — примерно такой же стоимости, Египет — от 170 000 рублей, Турция — от 150 000 рублей, а Куба — от 220 000 рублей.