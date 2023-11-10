Новогодний подарок к праздникам пообещала преподнести мэрия жителям Белгорода

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В ответах белгородцам и СМИ в мэрии Белгорода только намекнули на то, как будут выглядеть улицы: в основе оформления лежат традиционные элементы с акцентными дополнениями. Подробности сообщать не стали, чтобы «преподнести новогодний подарок горожанам и усилить атмосферу города».
Также неизвестно, сколько потратят на монтаж украшений. Ясно только то, что в 2023-м на украшение города направят примерно столько же денег, что и в прошлые годы.
В рамках подготовки города к новогодним праздникам в этом году производится монтаж ледовых катков и праздничной иллюминации, её ремонт, а также рассматривается приобретение новых элементов украшения города.
ответили «Открытому Белгороду» в мэрии
В настоящий момент концепция украшения находится на стадии утверждения, а появится оформление к Новому году на общественных пространствах. В их число входят периферийные, главные и видовые улицы, Соборная площадь.
Установить все украшения планируется до 15 декабря, а демонтировать — примерно в феврале–марте следующего года.
Напомним, что БГБ выделит 1 933 000 рублей на установку белгородского «Эрмитажа», трёх световых фигур «Балерина» и трёх «Въездных арок». В эту же сумму входят оформление фасада зданий администрации и драмтеатра.