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Новый год

Новогодний подарок к праздникам пообещала преподнести мэрия жителям Белгорода

10 ноября 2023, 07:30
Фото: 1MI
Новый год

В мэрии не раскрыли затраты на украшение Белгорода к новогодним праздникам

В соцсетях белгородцы стали интересоваться, какие инсталляции в этом году украсят центр города. Журналисты «Открытого Белгорода» также отправили запрос в городскую администрацию, но остались без конкретного ответа.

В ответах белгородцам и СМИ в мэрии Белгорода только намекнули на то, как будут выглядеть улицы: в основе оформления лежат традиционные элементы с акцентными дополнениями. Подробности сообщать не стали, чтобы «преподнести новогодний подарок горожанам и усилить атмосферу города».

Также неизвестно, сколько потратят на монтаж украшений. Ясно только то, что в 2023-м на украшение города направят примерно столько же денег, что и в прошлые годы.

В рамках подготовки города к новогодним праздникам в этом году производится монтаж ледовых катков и праздничной иллюминации, её ремонт, а также рассматривается приобретение новых элементов украшения города.
ответили «Открытому Белгороду» в мэрии

В настоящий момент концепция украшения находится на стадии утверждения, а появится оформление к Новому году на общественных пространствах. В их число входят периферийные, главные и видовые улицы, Соборная площадь.

Установить все украшения планируется до 15 декабря, а демонтировать — примерно в феврале–марте следующего года.

Напомним, что БГБ выделит 1 933 000 рублей на установку белгородского «Эрмитажа», трёх световых фигур «Балерина» и трёх «Въездных арок». В эту же сумму входят оформление фасада зданий администрации и драмтеатра.

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#Белгородская область#Новый год#Праздничное оформление#Новости Белгорода#Оформление#Белгород#Александра Склярова#Новогодние украшения
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