Новогодний подарок к праздникам пообещала преподнести мэрия жителям Белгорода

В ответах белгородцам и СМИ в мэрии Белгорода только намекнули на то, как будут выглядеть улицы: в основе оформления лежат традиционные элементы с акцентными дополнениями. Подробности сообщать не стали, чтобы «преподнести новогодний подарок горожанам и усилить атмосферу города».