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Оплата проезда

Новая система оплаты проезда заработала на ещё одном белгородском маршруте

10 ноября 2023, 15:08
Фото: 1MI
Оплата проезда

Автобус № 102М в Белгороде подключили к системе оплаты «вход/выход»

С пятницы, 10 ноября, ещё один белгородский автобус подключили к системе двойного прикладывания карты. На этот раз изменения коснулись маршрута №102М «„Энергомаш“ — микрорайон Майский-8». Об этом сообщили в минтрансе Белгородской области.

Система оплаты «вход/выход» с 10 ноября заработала на пригородном маршруте №102М. Автобус следует от «Энергомаша» до микрорайона Майский-8. Обслуживает его ООО «Маршрут».

С сегодняшнего дня пассажирам нужно будет прикладывать карту к валидатору два раза: при входе и выходе. В случае если приложить карту всего один раз, с неё спишется полная плата за проезд до конечной остановки.

В настоящий момент система check-in/check-out, помимо автобуса №102М, работает ещё на 43 маршрутах: № 101, 101А, 102, 102А, 102Г, 103, 103Н, 104, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 116, 117, 117Т, 119, 123, 123А, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 139, 146А, 147, 154, 172, 202, 223, 223А, 223И, 229, 234, 237 и 238.

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#Белгородская область#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Двойное прикладывание карты#Система оплаты
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