Новая система оплаты проезда заработала на ещё одном белгородском маршруте

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Система оплаты «вход/выход» с 10 ноября заработала на пригородном маршруте №102М. Автобус следует от «Энергомаша» до микрорайона Майский-8. Обслуживает его ООО «Маршрут».
С сегодняшнего дня пассажирам нужно будет прикладывать карту к валидатору два раза: при входе и выходе. В случае если приложить карту всего один раз, с неё спишется полная плата за проезд до конечной остановки.
В настоящий момент система check-in/check-out, помимо автобуса №102М, работает ещё на 43 маршрутах: № 101, 101А, 102, 102А, 102Г, 103, 103Н, 104, 106, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 116, 117, 117Т, 119, 123, 123А, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 139, 146А, 147, 154, 172, 202, 223, 223А, 223И, 229, 234, 237 и 238.