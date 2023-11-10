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фото тематическое

Гладков рассказал о реализации инвестиционного проекта в Белгородской области

10 ноября 2023, 07:44
Фото: 1MI
фото тематическое
В регионе вскоре откроется оптово-распределительный центр на 140 рабочих мест. Сумма инвестиций составила порядка 4 млрд рублей. Соответствующее соглашение регион заключил на Санкт-Петербургском экономическом форуме, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о реализации крупного инвестиционного проекта на территории Белгородской области. На Санкт-Петербургском экономическом форуме регион подписал соглашение с «Мираторгом» о строительстве оптово-распределительного центра на территории Корочанского района.

Объект уже построили, его скоро введут в эксплуатацию. Центр рассчитан на 140 рабочих мест. Сумма инвестиций составила практически 4 млрд рублей. Как отметил глава региона, доходы в бюджет района и региона благодаря проекту вырастут.

Я уверен, что это не последний крупный инвестиционный проект, который мы реализуем на территории нашего региона, планов у нас много. Несмотря на достаточно непростую оперативную обстановку, мы стараемся темпы развития региона не снижать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Как сообщается, «Мираторг» завершает реализацию проекта по созданию крупнейшего оптово-распределительного центра в Корочанском районе. В эксплуатацию вводится высокотехнологичный логистический комплекс на 27,5 тыс. паллетомест и единовременным хранением более 25 тыс. тонн продукции. Проект направлен на оптимизацию логистической цепочки поставок животноводческой продукции внутри страны и в рамках экспортных отгрузок.

Также указано, что в рамках поддержки создания на территории региона таких предприятий из областного бюджета выделили 300 млн рублей на возмещение части затрат по их строительству. Что касается самого центра, его запустят в ближайшее время.

Центр должны ввести в эксплуатацию в конце 2023 года. Правительство региона окажет поддержку проекта по нескольким направлениям на 500 млн рублей. Для области важно, что агрохолдинг принял решение о размещении нового производства. Оптово-распределительный центр будет уплачивать более 160 млн рублей налогов в бюджеты всех уровней каждый год.

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