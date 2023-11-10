Гладков рассказал о реализации инвестиционного проекта в Белгородской области

Центр должны ввести в эксплуатацию в конце 2023 года. Правительство региона окажет поддержку проекта по нескольким направлениям на 500 млн рублей. Для области важно, что агрохолдинг принял решение о размещении нового производства. Оптово-распределительный центр будет уплачивать более 160 млн рублей налогов в бюджеты всех уровней каждый год.