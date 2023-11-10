Гладков рассказал о реализации инвестиционного проекта в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о реализации крупного инвестиционного проекта на территории Белгородской области. На Санкт-Петербургском экономическом форуме регион подписал соглашение с «Мираторгом» о строительстве оптово-распределительного центра на территории Корочанского района.
Объект уже построили, его скоро введут в эксплуатацию. Центр рассчитан на 140 рабочих мест. Сумма инвестиций составила практически 4 млрд рублей. Как отметил глава региона, доходы в бюджет района и региона благодаря проекту вырастут.
Я уверен, что это не последний крупный инвестиционный проект, который мы реализуем на территории нашего региона, планов у нас много. Несмотря на достаточно непростую оперативную обстановку, мы стараемся темпы развития региона не снижать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Как сообщается, «Мираторг» завершает реализацию проекта по созданию крупнейшего оптово-распределительного центра в Корочанском районе. В эксплуатацию вводится высокотехнологичный логистический комплекс на 27,5 тыс. паллетомест и единовременным хранением более 25 тыс. тонн продукции. Проект направлен на оптимизацию логистической цепочки поставок животноводческой продукции внутри страны и в рамках экспортных отгрузок.
Также указано, что в рамках поддержки создания на территории региона таких предприятий из областного бюджета выделили 300 млн рублей на возмещение части затрат по их строительству. Что касается самого центра, его запустят в ближайшее время.
Центр должны ввести в эксплуатацию в конце 2023 года. Правительство региона окажет поддержку проекта по нескольким направлениям на 500 млн рублей. Для области важно, что агрохолдинг принял решение о размещении нового производства. Оптово-распределительный центр будет уплачивать более 160 млн рублей налогов в бюджеты всех уровней каждый год.