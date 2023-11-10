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Велодорожка

Дорогу возле «Пикник-парка» в Белгороде теперь отремонтируют за 93 млн рублей

10 ноября 2023, 07:21
Фото: 1MI
Велодорожка
На сайте госзакупок появилась заявка, в которой мэрия Белгорода ищет подрядчика для выполнения «ремонта автомобильной дороги в районе Пикник-парка». Однако перечень работ напоминает контракт, который администрация размещала весной.

Администрация Белгорода ищет подрядчика, который отремонтирует дорогу у Пикник-парка. Согласно техническому заданию, он должен будет выполнить подготовительные работы, устройство парковки, тротуаров и проезда, установить водоотвод, сети наружного освещения и озеленить территорию. В рамках устройства тротуаров рядом с дорогой построят новые велодорожки.

В целом, большинство работ связаны с новым строительством, нежели с ремонтом. На них планируют выделить 93 млн 728 тыс. рублей. Дороже всего обойдётся устройство парковки — на неё, согласно смете, отведено более 46,8 миллиона.

Подрядчика определят после 13 ноября, а работы нужно будет выполнить до 20 декабря.

Напомним, в марте на сайте госзакупок появились документы, по которым искали подрядчика для работ на этом же участке дороги. За 16,8 млн рублей подрядчик должен был сделать велодорожку, оборудовать новую автостоянку, тротуары и ливнёвки, переделать уже существующий съезд на парковку, установить дорожные знаки, освещение и озеленить территорию. Работы назывались тогда «Благоустройство территории в районе ул. Разуменская (велопешеходная дорожка) в г. Белгороде».

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Фото: zakupki.gov.ru

Контракт заключили с фирмой «Белгороддорстрой», которая предложила выполнить все работы за 13,2 миллиона. Срок выполнения — до 31 июля. Но, по данным сайта закупок, 1 августа расторгли контракт по соглашению сторон. Подрядчик к этому времени к работам не приступал. В конце месяца стало известно, что мэрия разместила аналогичный контракт, но только теперь на 17,9 млн рублей. В администрации объяснили, что стоимость подняли из-за «невозможности прохождения трассы на данном участке» и «наличия инженерных коммуникаций». А в октябре мэрия опубликовала ещё одну закупку, связанную с этой велодорожкой — это третий этап работ, на который должны были выделить 4,4 млн рублей.

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#Пикник-парк#Эксклюзив#Проезд#Озеленение#Автомобильная дорога#Белгород#Велодорожки#Екатерина Никулина
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