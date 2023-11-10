Дорогу возле «Пикник-парка» в Белгороде теперь отремонтируют за 93 млн рублей

Контракт заключили с фирмой «Белгороддорстрой», которая предложила выполнить все работы за 13,2 миллиона. Срок выполнения — до 31 июля. Но, по данным сайта закупок, 1 августа расторгли контракт по соглашению сторон. Подрядчик к этому времени к работам не приступал. В конце месяца стало известно, что мэрия разместила аналогичный контракт, но только теперь на 17,9 млн рублей. В администрации объяснили, что стоимость подняли из-за «невозможности прохождения трассы на данном участке» и «наличия инженерных коммуникаций». А в октябре мэрия опубликовала ещё одну закупку, связанную с этой велодорожкой — это третий этап работ, на который должны были выделить 4,4 млн рублей.