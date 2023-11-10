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БГТУ имени Шухова делится практикой развития предпринимательских навыков

БГТУ имени Шухова делится практикой развития предпринимательских навыков

10 ноября 2023, 13:50
Фото: Константина Старченко
БГТУ имени Шухова принимает участие в VIII конференции Баркемп-2023 «Национальная технологическая революция 20.35», которая проходит в Санкт-Петербурге. Это ежегодный образовательный и бизнес-форум в сфере технологий и инноваций.

Университет представляют заместитель проректора по научной и инновационной деятельности Яна Тарасова и администратор предпринимательской Точки кипения Константин Старченко. На конференции они приняли участие в сессии «Лучшие практики реализации акселерационных программ».

Важно, что акселерационная программа БГТУ им. В. Г. Шухова носит межвузовский характер, объединяя 16 университетов-партнёров, в том числе из ЛНР и ДНР. Её основные задачи — формировать межинститутские и межвузовские студенческие команды, усиливать взаимодействие между студентами и индустриальными партнёрами. Помогают в этом ярмарки идей, которые проводятся на старте программы — таким образом эксперты уже на начальном этапе проекта могут дать свою оценку представленной идеи, а студенты — скорректировать её или вовсе заменить проект, сделать так называемый «пивот».

«БГТУ им. В. Г. Шухова — единственный вуз в регионе, который реализует практически все подпроекты „Платформы университетского технологического предпринимательства“. Это и тренинги предпринимательских компетенций, и реализация проекта предпринимательской Точки кипения, и акселерационные программы. Помимо этого, собственные авторские онлайн-курсы и факультативы по технологическому предпринимательству. Сейчас мы в процессе создания дополнительной программы по технологическому предпринимательству», — рассказала Яна Тарасова.
Фото: Константина Старченко
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#Инновации#Технологии#Проректор#Бгту имени шухова#Белгород#Артем Черненко
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