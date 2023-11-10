БГТУ имени Шухова делится практикой развития предпринимательских навыков

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Университет представляют заместитель проректора по научной и инновационной деятельности Яна Тарасова и администратор предпринимательской Точки кипения Константин Старченко. На конференции они приняли участие в сессии «Лучшие практики реализации акселерационных программ».
Важно, что акселерационная программа БГТУ им. В. Г. Шухова носит межвузовский характер, объединяя 16 университетов-партнёров, в том числе из ЛНР и ДНР. Её основные задачи — формировать межинститутские и межвузовские студенческие команды, усиливать взаимодействие между студентами и индустриальными партнёрами. Помогают в этом ярмарки идей, которые проводятся на старте программы — таким образом эксперты уже на начальном этапе проекта могут дать свою оценку представленной идеи, а студенты — скорректировать её или вовсе заменить проект, сделать так называемый «пивот».
«БГТУ им. В. Г. Шухова — единственный вуз в регионе, который реализует практически все подпроекты „Платформы университетского технологического предпринимательства“. Это и тренинги предпринимательских компетенций, и реализация проекта предпринимательской Точки кипения, и акселерационные программы. Помимо этого, собственные авторские онлайн-курсы и факультативы по технологическому предпринимательству. Сейчас мы в процессе создания дополнительной программы по технологическому предпринимательству», — рассказала Яна Тарасова.