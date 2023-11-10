БГТУ имени Шухова делится практикой развития предпринимательских навыков

Важно, что акселерационная программа БГТУ им. В. Г. Шухова носит межвузовский характер, объединяя 16 университетов-партнёров, в том числе из ЛНР и ДНР. Её основные задачи — формировать межинститутские и межвузовские студенческие команды, усиливать взаимодействие между студентами и индустриальными партнёрами. Помогают в этом ярмарки идей, которые проводятся на старте программы — таким образом эксперты уже на начальном этапе проекта могут дать свою оценку представленной идеи, а студенты — скорректировать её или вовсе заменить проект, сделать так называемый «пивот».