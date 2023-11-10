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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Белгородцы рассказали об отдыхе в Воронеже

Без навигации по узким улочкам: белгородцы назвали плюсы и минусы отдыха в Воронеже

10 ноября 2023, 14:02

Белгородцы рассказали об отдыхе в Воронеже

Редакция Бел.Ру продолжает серию материалов, в которых будут описаны плюсы и минусы отдыха в городах и посёлках России и за её пределами. Вся информация основана на личном опыте сотрудников редакции и может носить субъективный характер. На этот раз мы расскажем, стоит ли посещать Воронеж.

Столица Черноземья

Воронеж — город на юге Центральной России, расположен на берегах реки Воронеж, в 12 километрах от его впадения в Дон. До Москвы от Воронежа — около 520 км, а от Белгорода — порядка 217 км. На автобусе на это расстояние уйдёт от трёх от пяти часов. Автобусы отправляются с автовокзала в Белгороде практически каждый час и, заезжая в Старый Оскол и Губкин, прибывают на Центральный автовокзал в Воронеже. Стоимость в одну сторону — 907 рублей.

Фото: Белгородский автовокзал

На машине путь до Воронежа из Белгорода займёт также около четырёх часов. На бензин уйдёт порядка 1500 рублей в одну сторону. А вот на поезде дорога может занять от трёх до 23 часов, если прямые составы на нужную дату не курсируют.

Фото: РЖД

Жильё

Забронировать жильё в Воронеже лучше до приезда, поскольку в день заселения номеров для нужного количества людей может и не быть. За сутки гостиницы в столице Черноземья просят от 2400 до 14 660 рублей. При этом разница в условиях колоссальная.

Фото: Яндекс-карты

К примеру, номер в гостинице в центре Воронежа чистый, тёплый и уютный, а в апартаментах в двух километрах от центра практически невозможно находиться — в номере холодно (перед сном температура достигала +11 градусов) и стоит стойкий запах хлорки. Поэтому спать пришлось в уличной одежде. Примечательно, что стоимость за сутки составляет 3700 рублей. И это ещё не самый дешёвый вариант.

Большая разница и в завтраках, которые входили в стоимость проживания. Если в первой случае в центре города шведский стол практически не отличался от заграничных разнообразием блюд, то во втором случае гостям на выбор предложили жирную вермишель, сухую гречку, сосиски или сардельки с оставшимися кусками овощей.

Поэтому перед выбором гостиницы стоит внимательно прочитать отзывы и убедиться, что не придётся молиться, чтобы быстрее оттуда съехать.

Высотки и частный сектор

Воронеж — это город-миллионник и город контрастов. Если в центре в основном встречаются высотки, многоэтажки и солидные бизнес-центры, стоит пройти минут пять по направлению к набережной — и попадаешь в настоящий посёлок с характерными постройками. При этом если в центре жизнь кипит даже поздно вечером, то прогуляться по тёмным улицам старого города отважится не каждый — узкие крутые улочки, отсутствие освещения и людей, а также мчащиеся машины.

А ещё в Воронеже большие проблемы с навигацией, особенно около мостов. Поэтому путешественникам стоит приобрести бумажную карту или скачать её заранее, иначе стрелка навигатора может неожиданно устать и передвигаться придётся уже по памяти или наугад.

Что касается чистоты, в этом вопросе Воронеж не на первом месте. Это ещё один минус города, в котором проживает более миллиона человек.

Достопримечательности

Среди достопримечательностей мегаполиса много церквей и монастырей. К примеру, Алексеево-Акатов монастырь, Благовещенский кафедральный собор и Успенская Адмиралтейская церковь, Храм Ксении Петербургской, Покровский собор и Казанский храм.

Для любителей искусства подойдут Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского, музей «Арсенал», Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова, театр кукол «Шут» и памятник Белому Биму или же музей забытой музыки.

Среди необычных достопримечательностей — адмиралтейская площадь и корабль-музей «Гото-Предестинация». Такое название последнего, означающее «Божье предвидение», дал кораблю Пётр I. Это был первый российский линейный корабль-линкор, в строительстве которого Пётр Великий участвовал лично. Судно, которое представлено сегодня, — это его точная копия, воссозданная по чертежам тех лет. Однако из-за ремонта набережной пройти по помещениям корабля, чтобы рассмотреть утварь, форму матросов и капитанскую каюту, не удалось. Музей будет открыт после 20 ноября. В качестве утешения туристы могут использовать бинокль, чтобы разглядеть водную гладь или детали корабля.

Фото: Bel.ru

Поклонники группы «Сектор газа» могут посетить могилу Юрия Клинских, известного под псевдонимом Хой. Знаменитость похоронена на Левобережном кладбище Воронежа. Чтобы туда добраться на машине, стоит задать адрес кладбища, а не могилы Хоя, иначе навигатор поведёт через платную дорогу на Ростов, а добираться к памятнику исполнителя придётся через забор. Примечательно, что около могилы Хоя предприимчивые люди организовали продажу сувенирной продукции. Стоимость одного магнита — 150 рублей. Если налички нет, продавец не откажется от перевода.

Фото: Bel.ru

Развлечения

Семьям с детьми можно посетить Воронежский государственный цирк. В настоящее время там проходит шоу «Цирка братьев Запашных» — «Страшная сила». Представление длится около трёх часов. В программе цирковое шоу в жанре «живого кино» в стиле голливудских кинотрилогий «Индиана Джонс» и «Мумия». Но больше всего юные зрители ждали выход животных — львов, обезьян, лошадей и попугаев. Стоимость билета — в пределах от 1000 до 2500 рублей.

Видео: Bel.ru

А ещё всей семьёй можно посетить океанариум. Он находится в ТРЦ «Сити Парк Град» в примерно 40 минутах от центра города. Дешевле билеты приобретать через сайт — на двоих взрослых и ребёнка сумма составит 2100 рублей. Если же покупать билеты в кассе — 2500 рублей. Среди обитателей океанариума — различные рыбы, пингвины, обезьяны, акулы, черепахи и змеи. В период ноябрьских праздников для посетителей устраивали шоу русалки.

Видео: Bel.ru

В этом же ТРЦ расположен двухэтажный парк аттракционов. Его площадь — более 10 тысяч «квадратов». Посетителей ждут 26 аттракционов и 130 симуляторов. Выгодней приобретать не разовые прокаты, а пакетные предложения. К примеру, 30 поездок на любых аттракционах за 4100 рублей.

Итог

В целом по 10-бальной шкале путешествие в Воронеж можно оценить на 7. Среди плюсов — близкое расположение к Белгороду, развлечения для детей и взрослых и недорогой общепит, а среди минусов — отсутствие навигации, посёлок среди города и мусор.

Если отпуск в несезон: куда белгородцам отправиться на отдых в ноябре?
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