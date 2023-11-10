Без навигации по узким улочкам: белгородцы назвали плюсы и минусы отдыха в Воронеже

Воронеж — город на юге Центральной России, расположен на берегах реки Воронеж, в 12 километрах от его впадения в Дон. До Москвы от Воронежа — около 520 км, а от Белгорода — порядка 217 км. На автобусе на это расстояние уйдёт от трёх от пяти часов. Автобусы отправляются с автовокзала в Белгороде практически каждый час и, заезжая в Старый Оскол и Губкин, прибывают на Центральный автовокзал в Воронеже. Стоимость в одну сторону — 907 рублей.