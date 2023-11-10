Без навигации по узким улочкам: белгородцы назвали плюсы и минусы отдыха в Воронеже

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Столица Черноземья
Воронеж — город на юге Центральной России, расположен на берегах реки Воронеж, в 12 километрах от его впадения в Дон. До Москвы от Воронежа — около 520 км, а от Белгорода — порядка 217 км. На автобусе на это расстояние уйдёт от трёх от пяти часов. Автобусы отправляются с автовокзала в Белгороде практически каждый час и, заезжая в Старый Оскол и Губкин, прибывают на Центральный автовокзал в Воронеже. Стоимость в одну сторону — 907 рублей.
На машине путь до Воронежа из Белгорода займёт также около четырёх часов. На бензин уйдёт порядка 1500 рублей в одну сторону. А вот на поезде дорога может занять от трёх до 23 часов, если прямые составы на нужную дату не курсируют.
Жильё
Забронировать жильё в Воронеже лучше до приезда, поскольку в день заселения номеров для нужного количества людей может и не быть. За сутки гостиницы в столице Черноземья просят от 2400 до 14 660 рублей. При этом разница в условиях колоссальная.
К примеру, номер в гостинице в центре Воронежа чистый, тёплый и уютный, а в апартаментах в двух километрах от центра практически невозможно находиться — в номере холодно (перед сном температура достигала +11 градусов) и стоит стойкий запах хлорки. Поэтому спать пришлось в уличной одежде. Примечательно, что стоимость за сутки составляет 3700 рублей. И это ещё не самый дешёвый вариант.
Большая разница и в завтраках, которые входили в стоимость проживания. Если в первой случае в центре города шведский стол практически не отличался от заграничных разнообразием блюд, то во втором случае гостям на выбор предложили жирную вермишель, сухую гречку, сосиски или сардельки с оставшимися кусками овощей.
Поэтому перед выбором гостиницы стоит внимательно прочитать отзывы и убедиться, что не придётся молиться, чтобы быстрее оттуда съехать.
Воронеж — это город-миллионник и город контрастов. Если в центре в основном встречаются высотки, многоэтажки и солидные бизнес-центры, стоит пройти минут пять по направлению к набережной — и попадаешь в настоящий посёлок с характерными постройками. При этом если в центре жизнь кипит даже поздно вечером, то прогуляться по тёмным улицам старого города отважится не каждый — узкие крутые улочки, отсутствие освещения и людей, а также мчащиеся машины.
А ещё в Воронеже большие проблемы с навигацией, особенно около мостов. Поэтому путешественникам стоит приобрести бумажную карту или скачать её заранее, иначе стрелка навигатора может неожиданно устать и передвигаться придётся уже по памяти или наугад.
Что касается чистоты, в этом вопросе Воронеж не на первом месте. Это ещё один минус города, в котором проживает более миллиона человек.
Среди достопримечательностей мегаполиса много церквей и монастырей. К примеру, Алексеево-Акатов монастырь, Благовещенский кафедральный собор и Успенская Адмиралтейская церковь, Храм Ксении Петербургской, Покровский собор и Казанский храм.
Для любителей искусства подойдут Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского, музей «Арсенал», Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова, театр кукол «Шут» и памятник Белому Биму или же музей забытой музыки.
Среди необычных достопримечательностей — адмиралтейская площадь и корабль-музей «Гото-Предестинация». Такое название последнего, означающее «Божье предвидение», дал кораблю Пётр I. Это был первый российский линейный корабль-линкор, в строительстве которого Пётр Великий участвовал лично. Судно, которое представлено сегодня, — это его точная копия, воссозданная по чертежам тех лет. Однако из-за ремонта набережной пройти по помещениям корабля, чтобы рассмотреть утварь, форму матросов и капитанскую каюту, не удалось. Музей будет открыт после 20 ноября. В качестве утешения туристы могут использовать бинокль, чтобы разглядеть водную гладь или детали корабля.
Поклонники группы «Сектор газа» могут посетить могилу Юрия Клинских, известного под псевдонимом Хой. Знаменитость похоронена на Левобережном кладбище Воронежа. Чтобы туда добраться на машине, стоит задать адрес кладбища, а не могилы Хоя, иначе навигатор поведёт через платную дорогу на Ростов, а добираться к памятнику исполнителя придётся через забор. Примечательно, что около могилы Хоя предприимчивые люди организовали продажу сувенирной продукции. Стоимость одного магнита — 150 рублей. Если налички нет, продавец не откажется от перевода.
Семьям с детьми можно посетить Воронежский государственный цирк. В настоящее время там проходит шоу «Цирка братьев Запашных» — «Страшная сила». Представление длится около трёх часов. В программе цирковое шоу в жанре «живого кино» в стиле голливудских кинотрилогий «Индиана Джонс» и «Мумия». Но больше всего юные зрители ждали выход животных — львов, обезьян, лошадей и попугаев. Стоимость билета — в пределах от 1000 до 2500 рублей.
А ещё всей семьёй можно посетить океанариум. Он находится в ТРЦ «Сити Парк Град» в примерно 40 минутах от центра города. Дешевле билеты приобретать через сайт — на двоих взрослых и ребёнка сумма составит 2100 рублей. Если же покупать билеты в кассе — 2500 рублей. Среди обитателей океанариума — различные рыбы, пингвины, обезьяны, акулы, черепахи и змеи. В период ноябрьских праздников для посетителей устраивали шоу русалки.
В этом же ТРЦ расположен двухэтажный парк аттракционов. Его площадь — более 10 тысяч «квадратов». Посетителей ждут 26 аттракционов и 130 симуляторов. Выгодней приобретать не разовые прокаты, а пакетные предложения. К примеру, 30 поездок на любых аттракционах за 4100 рублей.
В целом по 10-бальной шкале путешествие в Воронеж можно оценить на 7. Среди плюсов — близкое расположение к Белгороду, развлечения для детей и взрослых и недорогой общепит, а среди минусов — отсутствие навигации, посёлок среди города и мусор.