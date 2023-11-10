Белгородцы попросили сократить перемены в школах

Во время эфира мэра Белгорода Валентина Демидова местная жительница спросила, возможно ли сократить перемены в школах города: «Зачем перемена по 15-20 минут? Это продлевает учебный день. В наше время перемены были по 10 минут, и только одна была 15-20 минут на обед».