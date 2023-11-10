Белгородцы попросили сократить перемены в школах

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Во время эфира мэра Белгорода Валентина Демидова местная жительница спросила, возможно ли сократить перемены в школах города: «Зачем перемена по 15-20 минут? Это продлевает учебный день. В наше время перемены были по 10 минут, и только одна была 15-20 минут на обед».
Мэр ответил, что даст поручение проанализировать расписание, но сделать короткими все перемены не получится.
В школах двухразовое горячее питание — завтрак и обед. Как минимум две перемены должны продолжаться не менее 20 минут.
Валентин Демидов
Напомним, что ранее белгородцы предлагали ввести урок первой медпомощи в школах.