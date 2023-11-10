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Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

Белгородцы попросили сократить перемены в школах

Белгородцы попросили сократить перемены в школах

10 ноября 2023, 18:09
Фото: 1MI
По словам белгородки, длинные перемены продлевают учебный день.
Сюжет
Школы

Во время эфира мэра Белгорода Валентина Демидова местная жительница спросила, возможно ли сократить перемены в школах города: «Зачем перемена по 15-20 минут? Это продлевает учебный день. В наше время перемены были по 10 минут, и только одна была 15-20 минут на обед».

Мэр ответил, что даст поручение проанализировать расписание, но сделать короткими все перемены не получится.

В школах двухразовое горячее питание — завтрак и обед. Как минимум две перемены должны продолжаться не менее 20 минут.
Валентин Демидов

Напомним, что ранее белгородцы предлагали ввести урок первой медпомощи в школах.

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#Общество#Школы#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов
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