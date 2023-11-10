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Зарплата

Белгородская область вновь опередила соседей в Центральном Черноземье по зарплатам

10 ноября 2023, 12:46
Фото: 1MI
Зарплата

Белгородстат: средняя зарплата в Белгородской области превысила 54 тысячи рублей

Такая сумма сложилась в августе 2023 года. Статистику Белгородстат привёл в сравнении с другими субъектами Центрально-Чернозёмного района.

Средняя заработная плата жителей Белгородской области в августе составила 54 391,2 рубля. Показатели в других регионах Центрально-Чернозёмного района меньше.

Например, в Воронежской области сумма достигает 51 260,4 рубля, в Липецкой — 51 058 рублей, в Курской — 50 489 рублей. В Тамбовской области самая низкая зарплата в ЦЧР — 42 934,9 рубля.

Известно, что в сфере образования белгородцы в среднем зарабатывали 39 618,4 рубля, а в области здравоохранения и социальных услуг — 46 764,9 рубля.

Ранее мэрия представила прогноз социально-экономического развития Белгорода вплоть до 2026 года. Исходя из документа, к 2026 году должно уменьшиться количество работников, но средняя зарплата будет больше на 18 тыс. рублей — планируется, что она возрастёт до 68 581,3 рубля.

Работников станет меньше, а зарплата будет больше: что ждёт белгородцев в 2026 году?
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#Белгородская область#Экономика#Курская область#Белгородстат#Липецкая область#Зарплаты#Средняя зарплата#Белгород#Тамбовская область#Воронежская область#Александра Склярова
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