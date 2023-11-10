Белгородская область вновь опередила соседей в Центральном Черноземье по зарплатам

Ранее мэрия представила прогноз социально-экономического развития Белгорода вплоть до 2026 года. Исходя из документа, к 2026 году должно уменьшиться количество работников, но средняя зарплата будет больше на 18 тыс. рублей — планируется, что она возрастёт до 68 581,3 рубля.