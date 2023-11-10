Белгородская область вновь опередила соседей в Центральном Черноземье по зарплатам

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Средняя заработная плата жителей Белгородской области в августе составила 54 391,2 рубля. Показатели в других регионах Центрально-Чернозёмного района меньше.
Например, в Воронежской области сумма достигает 51 260,4 рубля, в Липецкой — 51 058 рублей, в Курской — 50 489 рублей. В Тамбовской области самая низкая зарплата в ЦЧР — 42 934,9 рубля.
Известно, что в сфере образования белгородцы в среднем зарабатывали 39 618,4 рубля, а в области здравоохранения и социальных услуг — 46 764,9 рубля.
Ранее мэрия представила прогноз социально-экономического развития Белгорода вплоть до 2026 года. Исходя из документа, к 2026 году должно уменьшиться количество работников, но средняя зарплата будет больше на 18 тыс. рублей — планируется, что она возрастёт до 68 581,3 рубля.