Белгородец Кокорин не смог спасти от поражения кипрский «Арис»

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Испанская футбольная команда «Бетис» одержала победу со счетом 4:1 над кипрской командой «Арис» в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы на своём поле. Бомбардиры Испании смогли забить голы, а у команды Кипра автором единственного гола стал белгородец Александр Кокорин.
Уроженец Валуек вышел на поле на 76-й минуте игры и забил свой второй гол в текущем сезоне Лиги Европы.
Напомним, что Александр Кокорин в октябре 2018 года стал участником драки, из-за чего в мае 2019 года ему назначили полтора года лишения свободы. Наказание спортсмен отбывал в исправительной колонии №4 в Белгородской области. Там же сейчас находится актёр Михаил Ефремов.
Кокорин уже после выхода заявил, что «отсидеть должен каждый нормальный мужчина». Его отпустили по УДО, сейчас он выступает за кипрский ФК «Арис».