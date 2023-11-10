Белгородец Кокорин не смог спасти от поражения кипрский «Арис»

Напомним, что Александр Кокорин в октябре 2018 года стал участником драки, из-за чего в мае 2019 года ему назначили полтора года лишения свободы. Наказание спортсмен отбывал в исправительной колонии №4 в Белгородской области. Там же сейчас находится актёр Михаил Ефремов.