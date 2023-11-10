Армия РФ признана лучшей в США, но российские военкоры и бывшие генералы против этого

Posted Вчера, 20:38
Published Вчера, 20:38
Modified Вчера, 20:38
Updated Вчера, 20:38
Однако, как пишет newizv.ru, внутри нашей страны заслуги вооруженных сил умаляются стараниями думских экс-генералов и некоторых военкоров.
При этом аналитики американского издания дали армии России 94,3 балла из 100 возможных по показателю «Мощь армии», а в подкатегориях «Политическое влияние» и «Лидер» — по 100 баллов из 100 возможных. Участниками опроса были только зарубежные респонденты, в том числе из стран НАТО.
Как утверждает издание, самыми яростными критиками Вооруженных сил РФ сегодня стали сторонники псевдопатриотического лагеря — бывшие генералы, заседающие в Комитете по обороне Госдумы, и военкоры. Именно они создают в медийном поле страны образ армии, принижая ее авторитет, считают журналисты newizv.ru.
Издание задается вопросом: если армия находится в катастрофическом состоянии, то кто, как не сами критики, завел ее туда? Ведь именно отставные генералы в свое время руководили солдатами и офицерами, занимая должности командиров армий или принимая решения в Генштабе.
Критикуют армию и с другого фланга — медийного. Те, кто называет себя журналистами, политологами, военными стратегами, делают репосты видеовыпусков Министерства обороны, сопровождая их эмоциональными, но малопрофессиональными комментариями.
Имена этих людей у всех на слуху: Романов, Алёхин, Фёдоров, Рассказов, Борисенко, Коц. По мнению журналистов издания, они пытаются утверждать, что российская армия недостаточно мощная, командиры — самодуры, а на фронте — масса проблем.
При этом военкоры восторгаются ЧВК «Вагнер» и другими добровольческими формированиями. Так, Александр Коц говорит об основателе ЧВК «Вагнер», покойном Пригожине: «Просто грамотная работа. Без самодурства, чинопоклонения и вранья». Но такие высказывания больше похожи на намеренное принижение заслуг профессиональных военных и их побед, считают журналисты.
Они также напоминают, что Вооруженные силы РФ удерживают под своим контролем Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Ликвидировано множество военной техники противника. Авторы выразили уверенность, что страна должна навести порядок в информационном поле и начать помогать своей воюющей армии.