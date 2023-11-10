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Published Вчера, 20:38

Modified Вчера, 20:38

Updated Вчера, 20:38

Армия РФ признана лучшей в США, но российские военкоры и бывшие генералы против этого

Армия РФ признана лучшей в США, но российские военкоры и бывшие генералы против этого

10 ноября 2023, 20:38
Фото: 1MI
В Соединенных Штатах Вооруженные силы России заняли первое место в рейтинге армий по показателю «Мощь армии», получив признание геополитического противника. Об этом информирует престижный профильный журнал US News & World Report.

Однако, как пишет newizv.ru, внутри нашей страны заслуги вооруженных сил умаляются стараниями думских экс-генералов и некоторых военкоров.

При этом аналитики американского издания дали армии России 94,3 балла из 100 возможных по показателю «Мощь армии», а в подкатегориях «Политическое влияние» и «Лидер» — по 100 баллов из 100 возможных. Участниками опроса были только зарубежные респонденты, в том числе из стран НАТО.

Как утверждает издание, самыми яростными критиками Вооруженных сил РФ сегодня стали сторонники псевдопатриотического лагеря — бывшие генералы, заседающие в Комитете по обороне Госдумы, и военкоры. Именно они создают в медийном поле страны образ армии, принижая ее авторитет, считают журналисты newizv.ru.

Издание задается вопросом: если армия находится в катастрофическом состоянии, то кто, как не сами критики, завел ее туда? Ведь именно отставные генералы в свое время руководили солдатами и офицерами, занимая должности командиров армий или принимая решения в Генштабе.

Критикуют армию и с другого фланга — медийного. Те, кто называет себя журналистами, политологами, военными стратегами, делают репосты видеовыпусков Министерства обороны, сопровождая их эмоциональными, но малопрофессиональными комментариями.

Имена этих людей у всех на слуху: Романов, Алёхин, Фёдоров, Рассказов, Борисенко, Коц. По мнению журналистов издания, они пытаются утверждать, что российская армия недостаточно мощная, командиры — самодуры, а на фронте — масса проблем.

При этом военкоры восторгаются ЧВК «Вагнер» и другими добровольческими формированиями. Так, Александр Коц говорит об основателе ЧВК «Вагнер», покойном Пригожине: «Просто грамотная работа. Без самодурства, чинопоклонения и вранья». Но такие высказывания больше похожи на намеренное принижение заслуг профессиональных военных и их побед, считают журналисты.

Они также напоминают, что Вооруженные силы РФ удерживают под своим контролем Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Ликвидировано множество военной техники противника. Авторы выразили уверенность, что страна должна навести порядок в информационном поле и начать помогать своей воюющей армии.

#Общество
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