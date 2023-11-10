Амурчане произнесли клятвы любви и верности на выставке-форуме «Россия»

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
«Вся наша жизнь связана с космосом. Мы очень рады, что свой брак заключили в таком месте. Если бы мы праздновали свадьбу в кругу семьи, то мы бы не получили столько впечатлений, столько внимания», — рассказала Алена Андрейченко. Ее муж, со своей стороны, заметил, что свадьба оказалась даже лучше, чем ожидалось. То есть тот самый сюрприз, который был задуман организаторами для новобрачных, вполне удался, подчеркнул Александр. Об этом сообщает RT.
Церемонию бракосочетания в качестве гостей посетили губернатор Амурской области Василий Орлов, российский космонавт Сергей Корсаков и гендиректор АО «ЦЭНКИ — Космодромы России» Николай Нестечук.
«Такой день остается в памяти на всю жизнь, а у вас — вдвойне: не у каждого получится сыграть свадьбу так, как это делаете вы. Каждый год на нашем космодроме бывает президент Владимир Путин, он держит стройку на личном контроле. Космодром Восточный — это будущее нашей страны, ворота в космос», — заявил Василий Орлов в своем поздравлении, адресованном молодоженам. Он также добавил, что новобрачные реализуют свой трудовой потенциал в правильном месте, в правильной сфере, а сегодня они совершили правильный поступок.
Церемония продолжилась прогулкой молодоженов на российском автомобиле Aurus, спроектированном коллективом государственного научного центра Российской Федерации ФГУП «НАМИ». Во время этой прогулки они смогли увидеть главные достопримечательности выставки «Россия». Для отдыха Александру и Алене Андрейченко зарезервировали номер в партнерском отеле, а Комитет по туризму города Москвы устроил им экскурсию по столице.
Международная выставка-форум «Россия» объединила в одном пространстве главные успехи страны. Здесь можно увидеть достижения 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
Также гостям предлагают участие в культурно-развлекательных мероприятиях, насыщенную деловую и образовательную программу. В выставке участвуют представители органов федеральной власти, крупных корпораций, общественных объединений, других стран. Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года.