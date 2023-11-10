Амурчане произнесли клятвы любви и верности на выставке-форуме «Россия»

«Такой день остается в памяти на всю жизнь, а у вас — вдвойне: не у каждого получится сыграть свадьбу так, как это делаете вы. Каждый год на нашем космодроме бывает президент Владимир Путин, он держит стройку на личном контроле. Космодром Восточный — это будущее нашей страны, ворота в космос», — заявил Василий Орлов в своем поздравлении, адресованном молодоженам. Он также добавил, что новобрачные реализуют свой трудовой потенциал в правильном месте, в правильной сфере, а сегодня они совершили правильный поступок.