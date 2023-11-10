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Ветряная оспа и ковид

30 очагов и 44 нарушения: за год сотни белгородских детей заболели ветряной оспой

10 ноября 2023, 08:32
Фото: 1MI
Ветряная оспа и ковид

В Белгородской области за год ветрянкой переболело 737 детей

В 2022 году в Белгородской области выявили 30 очагов ветряной оспы в образовательных учреждениях, пишет РПН. Так, заболело 737 детей. Также фиксировалось три очага новой коронавирусной инфекции в медучреждениях — пострадало 28 белгородцев. Удельный вес групповых случаев оспы — 90,1%, ковида — 9%.
Сюжет
Дети

Проблема ветряной оспы и ковида актуальна из-за высокой «заразности» этих заболеваний. Оба представляют собой и высокий риск развития осложнений, особенно для взрослых, сообщает управление Роспотребнадзора по Белгородской области.

В 2022 году показатель заражаемости оспой вырос на 3,6%, т. е. заболеваемость составила около 381 случая на 100 тысяч населения. Причём в 2021 году — 309,6 на 100 тысяч населения, а в 2020 году — 367,1.

Так, в прошлом году в Белгородской области оспа проявилась 30 очагами в детских образовательных учреждениях. Число пострадавших детей достигло 737. По ковиду — три очага в медстационарах с числом пострадавших 28 человек, согласно данным РПН.

Большее количество заболевших ветряной оспой фиксировалось в Белгороде и Белгородском районе — 422 ребёнка и 12 очагов. На втором месте Губкин — 151 заболевший и пять очагов, далее Яковлевский район — 55 заболевших детей и четыре очага. А очагов и заболевших совсем не наблюдалось в Валуйском и Шебекинском районах.

Групповая/вспышечная заболеваемость и коли-во очаговГрупповая/вспышечная заболеваемость и коли-во очагов
Групповая/вспышечная заболеваемость и коли-во очаговГрупповая/вспышечная заболеваемость и коли-во очагов
Групповая/вспышечная заболеваемость и коли-во очагов
Фото: Областной доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Белгородской области в 2022 г.»

Ветряная оспа или же ветрянка— инфекция, которая передаётся очень легко и распространяется неуправляемо. Существуют специальные препараты для профилактики, однако они не включены в список обязательных прививок. Из-за этого дети, находящиеся в группах, часто болеют ветряной оспой.

Почему выросла заболеваемость ветрянкой в детских учреждениях? Управление Роспотребнадзора по Белгородской области к основной причине относит нарушения в соблюдении правил профилактики и предотвращения эпидемий, т. е. неправильное выполнении этих основных мер.

Заболеваемость детей ветряной оспой/ветрянкойЗаболеваемость детей ветряной оспой/ветрянкой
Заболеваемость детей ветряной оспой/ветрянкойЗаболеваемость детей ветряной оспой/ветрянкой
Заболеваемость детей ветряной оспой/ветрянкой
Фото: Областной доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Белгородской области в 2022 г.»

Во всех случаях возникновения очагов проводились административные расследования, сообщает РПН. А также внеплановые проверки, согласованные с прокуратурой. По итогам 2022 года выявлено 44 правонарушения, по итогам выписали штрафов на сумму более 350 тысяч рублей.

Напомним также, что по информации управления РПН по Белгородской области, в прошлом году зарегистрировали случай заражения гонореей среди подростков. Это составляет 0,36 на 100 тыс. населения. В то же время не обнаружено случаев сифилиса среди молодых жителей Белгорода. Однако заболевания ИППП находили у детей в 2021 году.

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