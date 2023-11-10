30 очагов и 44 нарушения: за год сотни белгородских детей заболели ветряной оспой

Напомним также, что по информации управления РПН по Белгородской области, в прошлом году зарегистрировали случай заражения гонореей среди подростков. Это составляет 0,36 на 100 тыс. населения. В то же время не обнаружено случаев сифилиса среди молодых жителей Белгорода. Однако заболевания ИППП находили у детей в 2021 году.