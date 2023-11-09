«Здание складывается на ура»: «Адвокат» из Белгорода в зоне спецоперации занялся СУ-4

«Уже есть результаты применения с 50-киллограмовыми [минами — прим. ред.]. Здание с нацистами складывается на ура! Даже если нельзя, преодолев 10 метров, к ним приблизиться, всё равно им от нас не уйти — 50 килограммов взрывчатки легко увозит на 20 километров <…> Уже были испытания под Бахмутом», — рассказывает «Адвокат».