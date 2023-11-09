«Здание складывается на ура»: «Адвокат» из Белгорода в зоне спецоперации занялся СУ-4

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Белгородец с позывным «Адвокат» показал журналистам, как работает минирующая машинка, которая находится на службе у ВС РФ. Техника выполняет работу сапёров и носит название «Самоходная установка 4-колёсная».
Машинка разбрасывает противотанковые мины в полях. Управляется она дистанционно. Может поместить в себя две противотанковые мины. Как оказалось, ВС РФ уже испробовали эту технику. Она действует как дроны-камикадзе.
«Уже есть результаты применения с 50-киллограмовыми [минами — прим. ред.]. Здание с нацистами складывается на ура! Даже если нельзя, преодолев 10 метров, к ним приблизиться, всё равно им от нас не уйти — 50 килограммов взрывчатки легко увозит на 20 километров <…> Уже были испытания под Бахмутом», — рассказывает «Адвокат».
Житель Белгорода взялся за проект вместе с соратниками, когда ВСУ атаковали его родной регион. Затем «Адвокат» отправился добровольцем в донецкое подразделение.
Однако на службе у ВС РФ будет не только уже созданная машинка. В планах — завершить мобильную турельную установку с танковым пулемётом. Пока отлаживают наведение.