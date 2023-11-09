ВТБ запускает свое приложение в российской операционной системе Аврора

«ВТБ уделяет повышенное внимание развитию цифровых каналов и внедрению своих финансовых сервисов на новые площадки. В ближайшее время мы первыми среди российских банков станем доступны через Аврору — защищенную отечественную операционную систему со всем необходимым набором сертификатов для бесперебойной работы. При этом Аврора позволяет полноценно использовать ВТБ Онлайн и на базе гибридной веб-технологии, поэтому у клиентов, как и всегда, будет возможность выбрать тот канал взаимодействия с банком, который для них наиболее удобен», — отметил Святослав Островский, член правления ВТБ.