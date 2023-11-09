Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

ВТБ запускает свое приложение в российской операционной системе Аврора

ВТБ запускает свое приложение в российской операционной системе Аврора

9 ноября 2023, 12:30
Фото: 1MI
Реклама. Банк ВТБ (ПАО). erid: LjN8K2L7s
ВТБ первым среди российских банков разработал банковское приложение для отечественной операционной системы Аврора.

Тестирование нового сервиса будет проходить с ноября 2023 г. по июнь 2024 г., рассказал в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 член правления ВТБ Святослав Островский.

Прототип ВТБ Онлайн, созданный для операционной системы Аврора, поддерживает все основные и востребованные у пользователей услуги: переводы и платежи на каждый день, оплату камерой по QR-коду, быстрый поиск банкоматов и отделений с помощью геолоĸации, обновление данных профиля через Госуслуги, поддержку темной темы для комфортной работы. Аврора — это сертифицированная отечественная мобильная операционная система и сервисы для построения изолированной доверенной рабочей среды крупных компаний и государственных учреждений.

«ВТБ уделяет повышенное внимание развитию цифровых каналов и внедрению своих финансовых сервисов на новые площадки. В ближайшее время мы первыми среди российских банков станем доступны через Аврору — защищенную отечественную операционную систему со всем необходимым набором сертификатов для бесперебойной работы. При этом Аврора позволяет полноценно использовать ВТБ Онлайн и на базе гибридной веб-технологии, поэтому у клиентов, как и всегда, будет возможность выбрать тот канал взаимодействия с банком, который для них наиболее удобен», — отметил Святослав Островский, член правления ВТБ.

«Мобильные устройства и приложения с ОС Аврора широко востребованы в государственном секторе и крупных компаниях для замены недоверенных решений на базе Android и iOS, обеспечивая стабильность бизнес-процессов и повышая эффективность работы сотрудников. В настоящее время в экосистеме Авроры есть все необходимые приложения для выполнения повседневных рабочих задач. А приложение ВТБ-Онлайн для ОС Аврора предоставляет дополнительную возможность клиентам банка использовать то же устройство для проведения личных финансовых операций в доверенной среде, не отвлекаясь от рабочих процессов, что, безусловно, будет положительно воспринято пользователями», — заявил Максим Пискарев, директор по продуктам экосистемы Аврора.

Сегодня операционная система Аврора предлагает набор сервисов для повседневной безопасной работы в интернете, работы с документами и почтой, проведения онлайн-конференций и многие другие.

Справка

Аврора — российская мобильная операционная система, которая создана для построения доверенной мобильной инфраструктуры, защиты чувствительной информации в государственных организациях, крупных и средних коммерческих компаниях. Способствует обеспечению технологического суверенитета государства за счет защищенной мобильной среды и соответствует всем требованиям регуляторов в области национальной безопасности и защиты информации. Включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы Аврора и платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду, гарантируя повышение производительности и защиту чувствительной информации. Мы динамично и успешно сотрудничаем с лидерами корпоративного рынка и государственными компаниями, задаем стандарты мобильных приложений, создавая совместные решения и формируя отечественный стек технологий.

Подробную информацию о сервисе «ВТБ Онлайн» вы можете получить на официальном сайте https://www.vtb.ru/, а также по первому требованию во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама. 3+

#Белгородская область#ВТБ#Форум#Тестирование#Документы#Приложение#Белгород#Кристина Семенчук#Пользователи#Аврора#Мобильная операционная система#Операционная система
Подпишитесь
Два «Венома» и рекорд «Чебурашки»: лучшие фильмы по кассовым сборам в Белгороде
Сегодня, 14:34
В мэрии Белгорода нашли замену ушедшей победительнице «Нового времени»
Сегодня, 14:12
Стали известны подробности уголовного дела против экс-заммэра Белгорода Романчукевича
Сегодня, 12:09
Эксклюзив. Дорога от дома: из-за чего возник ещё один скандал с элитным ЖК в Белгороде?
Сегодня, 13:43
Экслюзив. «Приводит к патологиям в психике»: Белгородская епархия высказалась о Хеллоуине
Сегодня, 15:12
Дорожала рекордными темпами: на сколько выросла аренда жилья в Белгороде?
Сегодня, 13:51