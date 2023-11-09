ВТБ запускает новый сервис для онлайн-отчетности госорганам

Несвоевременная сдача или технические ошибки в отчетах — одно из самых распространенных нарушений, за которые на предпринимателей могут наложить штраф. По данным ВТБ, чаще всего с этим сталкиваются ООО в силу более сложной отчетности — на них приходится 55% выплаченных штрафов в 2023 году. Еще около 30% взысканий − на ИП. Больше всего клиентов столкнулись со штрафами за непредоставление сведений в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Республике Татарстан и Ростовской области. Средняя сумма штрафа составила 2,5 тыс. рублей.