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В Стрелецком под Белгородом построят ливнёвку протяжённостью 112 метров

В Стрелецком под Белгородом построят ливнёвку протяжённостью 112 метров

9 ноября 2023, 09:58
Фото: 1MI
Документацию утвердило управление архитектуры и градостроительства Белгородской области. Ливнёвка нужна для организации водоотведения выпавших атмосферных осадков и талых вод.

Управление архитектуры и градостроительства Белгородской области утвердило документацию по строительству ливнёвки в районе здания по ул. Королёва, 46 в Стрелецком Белгородского района. В документах указано, что объект нужен для организации водоотведения выпавших атмосферных осадков или талых вод с территории многоквартирных жилых домов на ул. Королёва.

Общая протяжённость ливнёвки составит 112 м, диаметр трубы — 5 м, глубина заложения — 1,5-2 м, а пропускная способность канализации составит 0,2 м3/сек.

Строительство будет проходить открытым и закрытым способами. Проект не предусматривает перенос или переустройство из зоны планируемого размещения линейного объекта существующих линейных объектов.

Для снижения неблагоприятного воздействия на водную среду при проведении строительства предусмотрят комплекс мероприятий профилактического плана:

  • производство работ строго в отведённой стройгенпланом зоне, огороженной специальным забором;
  • обваловка территории;
  • первоначальная планировка и упорядоченный отвод поверхностного стока со всей территории стройплощадки;
  • устройство пункта мойки колёс при выезде с территории стройплощадки;
  • заправка и ремонт строительных машин и механизмов производятся только в специально отведённых для этого местах;
  • к работе допускаются только строительные машины серийного производства в технически исправном состоянии;
  • не допускается утечка нефтепродуктов;
  • упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких материалов;
  • вывоз грунта на постоянные и временные места складирования.

В документах указано, что выполнение всех предусмотренных проектом экологических требований гарантирует проведение строительных работ без ущерба местной водной среде.

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#Белгородский район#Водоотведение#Белгород#Кристина Семенчук#Ливнёвка#Градостроительство#Территория#Управление архитектуры#Пропускная способность#Документация
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