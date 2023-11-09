В Стрелецком под Белгородом построят ливнёвку протяжённостью 112 метров

Управление архитектуры и градостроительства Белгородской области утвердило документацию по строительству ливнёвки в районе здания по ул. Королёва, 46 в Стрелецком Белгородского района. В документах указано, что объект нужен для организации водоотведения выпавших атмосферных осадков или талых вод с территории многоквартирных жилых домов на ул. Королёва.