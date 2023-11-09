В Стрелецком под Белгородом построят ливнёвку протяжённостью 112 метров

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Управление архитектуры и градостроительства Белгородской области утвердило документацию по строительству ливнёвки в районе здания по ул. Королёва, 46 в Стрелецком Белгородского района. В документах указано, что объект нужен для организации водоотведения выпавших атмосферных осадков или талых вод с территории многоквартирных жилых домов на ул. Королёва.
Общая протяжённость ливнёвки составит 112 м, диаметр трубы — 5 м, глубина заложения — 1,5-2 м, а пропускная способность канализации составит 0,2 м3/сек.
Строительство будет проходить открытым и закрытым способами. Проект не предусматривает перенос или переустройство из зоны планируемого размещения линейного объекта существующих линейных объектов.
Для снижения неблагоприятного воздействия на водную среду при проведении строительства предусмотрят комплекс мероприятий профилактического плана:
В документах указано, что выполнение всех предусмотренных проектом экологических требований гарантирует проведение строительных работ без ущерба местной водной среде.