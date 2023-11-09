В Белгородской области поймали необычного «беглеца» из Воронежского региона: фото

«Вся область постит фото оленя, но, кроме вреда, пока ещё мы ничего не увидели, чтоб ему помогли. Бедный олень был связан в течение двух недель, ему отпилили рога, какие-то недоумки, от которых он сбежал!» — написала на странице губернатора белгородка.