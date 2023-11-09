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Смотритель в Волоконовском районе и олень

В Белгородской области поймали необычного «беглеца» из Воронежского региона: фото

9 ноября 2023, 15:13
Фото: экоохотнадзор Белгородской области
Смотритель в Волоконовском районе и олень

Белгородский экоохотнадзор рассказал о судьбе заблудившегося оленя

Животное забрело в парк Вейделевского района. Специалисты предполагают, что он сбежал из вольера. Выпускать в дикую природу оленя нельзя, уверены в экоохотнадзоре. Ветеринары уже осмотрели животное и оказали ему помощь.

В вейделевский парк забрёл олень. В экоохотнадзоре считают, что он сбежал из вольера в Воронежской области. К дикой природе он не имеет никакого отношения. Поэтому выпускать беглеца нельзя, уверены специалисты.

Белгородцев волновала судьба заблудившегося животного. Известно, что его поймали и разместили в Волоконовском районе. Оленя осмотрели, ему помогли ветеринары.

Присмотрит за животным бывший сотрудник регионального экоохотнадзора. По информации ведомства, беглеца передали «увлечённому природой человеку».

Фото оленя появились в соцсетях в начале месяца. Сообщалось, что он забрёл в Закутское Вейделевского района. Спустя время очевидцы стали переживать, что животное стало выглядеть хуже.

Олень Олень
Олень Олень
Олень
Фото: группа "Сплетни города Валуйки" в ВК

«Вся область постит фото оленя, но, кроме вреда, пока ещё мы ничего не увидели, чтоб ему помогли. Бедный олень был связан в течение двух недель, ему отпилили рога, какие-то недоумки, от которых он сбежал!» — написала на странице губернатора белгородка.

На обращения неравнодушных жителей региона ответил глава регионального экоохотнадзора.

Необычное поведение оленя связано с тем, что к дикой природе он практически не имеет отношения, так как с самого рождения содержался в полувольных условиях, в вольере на территории Воронежской области, откуда сбежал, после чего не смог найти обратную дорогу и оказался на территории Вейделевского района. В дикую природу животное выпускать нельзя, так как на территории Белгородской области, в естественных условиях обитания, нет популяции пятнистого оленя.
Андрей Гоц
Смотритель в Волоконовском районе и олень Смотритель в Волоконовском районе и олень
Смотритель в Волоконовском районе и олень
Фото: экоохотнадзор Белгородской области
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