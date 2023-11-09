В Белгородской области поймали необычного «беглеца» из Воронежского региона: фото

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
В вейделевский парк забрёл олень. В экоохотнадзоре считают, что он сбежал из вольера в Воронежской области. К дикой природе он не имеет никакого отношения. Поэтому выпускать беглеца нельзя, уверены специалисты.
Белгородцев волновала судьба заблудившегося животного. Известно, что его поймали и разместили в Волоконовском районе. Оленя осмотрели, ему помогли ветеринары.
Присмотрит за животным бывший сотрудник регионального экоохотнадзора. По информации ведомства, беглеца передали «увлечённому природой человеку».
Фото оленя появились в соцсетях в начале месяца. Сообщалось, что он забрёл в Закутское Вейделевского района. Спустя время очевидцы стали переживать, что животное стало выглядеть хуже.
«Вся область постит фото оленя, но, кроме вреда, пока ещё мы ничего не увидели, чтоб ему помогли. Бедный олень был связан в течение двух недель, ему отпилили рога, какие-то недоумки, от которых он сбежал!» — написала на странице губернатора белгородка.
На обращения неравнодушных жителей региона ответил глава регионального экоохотнадзора.
Необычное поведение оленя связано с тем, что к дикой природе он практически не имеет отношения, так как с самого рождения содержался в полувольных условиях, в вольере на территории Воронежской области, откуда сбежал, после чего не смог найти обратную дорогу и оказался на территории Вейделевского района. В дикую природу животное выпускать нельзя, так как на территории Белгородской области, в естественных условиях обитания, нет популяции пятнистого оленя.
Андрей Гоц