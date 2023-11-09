В Белгороде на охранника магазина составили протокол из-за «схватки» с покупателем

В отдел МВД обратился 33-летний мужчина и рассказал, что у него произошло недопонимание с сотрудниками сетевой торговой точки. По словам белгородца, сотрудники магазина безосновательно заподозрили его в краже. Мужчина, представившийся охранником, нецензурно выражался и вёл себя вызывающе.