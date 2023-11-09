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Полиция

В Белгороде на охранника магазина составили протокол из-за «схватки» с покупателем

9 ноября 2023, 14:58
Фото: 1MI
Полиция

Охранника магазина в Белгороде наказали за мелкое хулиганство

Мужчина, который заподозрил покупателя в краже, нецензурно выражался. Белгородец пообещал обратиться в полицию. На хулигана, который подрабатывает охранником, составили протокол, сообщили в региональном УМВД.

На белгородца, который подрабатывает в супермаркете, составили протокол из-за «схватки» с покупателем. Причиной стало то, что молодого человека заподозрили в краже из магазина. В дело в итоге вмешалась полиция.

В отдел МВД обратился 33-летний мужчина и рассказал, что у него произошло недопонимание с сотрудниками сетевой торговой точки. По словам белгородца, сотрудники магазина безосновательно заподозрили его в краже. Мужчина, представившийся охранником, нецензурно выражался и вёл себя вызывающе.

Видео с места происшествия опубликовали в Сети. Там слышно, как мужчина обматерил горожанина.

Сотрудники полиции начали проверку и нашли охранника. По его словам, он периодически подрабатывает в супермаркете. В отношении мужчины составили протокол за мелкое хулиганство. Ему грозит 500-1000 рублей штрафа или арест на 15 суток.

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#Белгородская область#Происшествия#Полиция#Новости Белгорода#Хулиганство#Белгород#Наталья Корявых
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