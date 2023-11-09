В Белгороде на охранника магазина составили протокол из-за «схватки» с покупателем

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
На белгородца, который подрабатывает в супермаркете, составили протокол из-за «схватки» с покупателем. Причиной стало то, что молодого человека заподозрили в краже из магазина. В дело в итоге вмешалась полиция.
В отдел МВД обратился 33-летний мужчина и рассказал, что у него произошло недопонимание с сотрудниками сетевой торговой точки. По словам белгородца, сотрудники магазина безосновательно заподозрили его в краже. Мужчина, представившийся охранником, нецензурно выражался и вёл себя вызывающе.
Видео с места происшествия опубликовали в Сети. Там слышно, как мужчина обматерил горожанина.
Сотрудники полиции начали проверку и нашли охранника. По его словам, он периодически подрабатывает в супермаркете. В отношении мужчины составили протокол за мелкое хулиганство. Ему грозит 500-1000 рублей штрафа или арест на 15 суток.