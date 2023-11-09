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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Следкоме рассказали подробности о трупе на лестничной клетке в Белгороде

Умер в своём же подъезде: что случилось вчера в одном из домов Белгорода?

9 ноября 2023, 11:05
Фото: 1MI

В Следкоме рассказали подробности о трупе на лестничной клетке в Белгороде

Тело мужчины обнаружили вчера на лестничной клетке одного из домов в Белгороде. В региональном Следкоме расскали подробности происшествия.

Вчера, 8 ноября на лестнице в здании по адресу Народный бульвар, 81 жильцы обнаружили тело 47-летнего мужчины. Известно, что проживал тот в подъезде на втором этаже, где его и нашли.

По данным СУ СКР, на теле признаков насильственной смерти нет. Сейчас проводится доследственная проверка: уже проведён смотр места происшествия, а также назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, опрашиваются очевидцы и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

О нахождении трупа стало известно вчера днём. По словам очевидцев, белгородец имел проблемы с выпивкой — он мог упасть с лестницы. Местные жильцы отмечают, что мужчина общался со своим соседом, который также часто употреблял алкоголь.

Труп мужчины обнаружили на лестнице в одном из домов Белгорода
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#Происшествия#Алкоголь#Труп#Следствие#Лестница#Белгород#Су скр#Артем Черненко
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