Умер в своём же подъезде: что случилось вчера в одном из домов Белгорода?

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Вчера, 8 ноября на лестнице в здании по адресу Народный бульвар, 81 жильцы обнаружили тело 47-летнего мужчины. Известно, что проживал тот в подъезде на втором этаже, где его и нашли.
По данным СУ СКР, на теле признаков насильственной смерти нет. Сейчас проводится доследственная проверка: уже проведён смотр места происшествия, а также назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, опрашиваются очевидцы и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
О нахождении трупа стало известно вчера днём. По словам очевидцев, белгородец имел проблемы с выпивкой — он мог упасть с лестницы. Местные жильцы отмечают, что мужчина общался со своим соседом, который также часто употреблял алкоголь.