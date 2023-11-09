Умер в своём же подъезде: что случилось вчера в одном из домов Белгорода?

По данным СУ СКР, на теле признаков насильственной смерти нет. Сейчас проводится доследственная проверка: уже проведён смотр места происшествия, а также назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, опрашиваются очевидцы и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.