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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Туман

Туманная и холодная пятница встретит белгородцев

9 ноября 2023, 13:15
Фото: 1MI
Туман

МЧС предупреждает о похолодании в Белгородской области

На территории Белгородской области 10 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром в отдельных районах будет туман, сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области 10 ноября, в пятницу, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром синоптики обещают туман в отдельных районах. Ветер западной четверти 7-12 м/с. Ночью температура опустится до 0…+5 °С. Днём потеплеет до +4…+9 °С.

В Белгороде завтра ночью переменная облачность и без осадков. Похолодает до +3 °С. Днём малооблачно и также без осадков. Температура поднимется до +8 °С.

В выходные дни в областном центре будет дождливо. В субботу, 11 ноября, ночью ожидается всего +2 °С, без осадков. Днём потеплеет до +7 °С, пройдёт небольшой кратковременный дождь.

12 ноября, в воскресенье, в тёмное время суток +5 °С и дожди. Днём воздух прогреется до +12 °С, но выпадут осадки в виде дождя.

Сильный ветер, дожди и туман накроют Белгородскую область
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