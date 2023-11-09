Туманная и холодная пятница встретит белгородцев

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В Белгородской области 10 ноября, в пятницу, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром синоптики обещают туман в отдельных районах. Ветер западной четверти 7-12 м/с. Ночью температура опустится до 0…+5 °С. Днём потеплеет до +4…+9 °С.
В Белгороде завтра ночью переменная облачность и без осадков. Похолодает до +3 °С. Днём малооблачно и также без осадков. Температура поднимется до +8 °С.
В выходные дни в областном центре будет дождливо. В субботу, 11 ноября, ночью ожидается всего +2 °С, без осадков. Днём потеплеет до +7 °С, пройдёт небольшой кратковременный дождь.
12 ноября, в воскресенье, в тёмное время суток +5 °С и дожди. Днём воздух прогреется до +12 °С, но выпадут осадки в виде дождя.