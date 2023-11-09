Туманная и холодная пятница встретит белгородцев

В Белгородской области 10 ноября, в пятницу, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром синоптики обещают туман в отдельных районах. Ветер западной четверти 7-12 м/с. Ночью температура опустится до 0…+5 °С. Днём потеплеет до +4…+9 °С.