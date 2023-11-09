Существенно сокращает жизнь: белгородцам рассказали, какой кашель опасен

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
На выставке «Медицина. Фармация. Красота и здоровье» в Белэкспоцентре медики областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели бесплатное обследование на спирометре. Последний позволяет оценить функциональные возможности дыхательной системы. Проблемы в итоге обнаружились у 10% обследованных.
По данным Минздрава РФ, бронхолёгочные заболевания являются самыми распространёнными среди россиян — 41 тыс. случаев на 100 тыс. населения. Сухой кашель, как говорят медики, может свидетельствовать о наличии серьёзных патологий. Невылеченная простуда зачастую может привести к развитию хронических заболеваний.
Врачи рассказали изданию о причинах основных заболеваний органов дыхания и их профилактике. Как выяснилось, кашель может появляться не только из-за простуды, но и из-за аллергии на лекарства. Например, на препараты группы ингибиторов АПФ. Сухой кашель является одним из побочных эффектов.
Медики также не советуют не злоупотреблять антибиотиками. Пить их при первых признаках простудных заболеваний не стоит. Это грозит повышением резистентности организма к препаратам.
Одним из самых распространённых заболеваний является пневмония. Её, как правило, вызывают пневмококки — условно-патогенная флора. В 95% именно она и становится причиной пневмонии. Как правило, у заболевших наблюдаются высокая температура, лихорадка, сильный кашель. Бывает и так, что температура может быть нормальной, но появляются слабость, потливость, головная боль. Чаще всего это касается пациентов с пониженным иммунитетом. Чтобы выявить воспаление лёгких, нужно проводить рентген или флюорографию.
Прививки врачи советуют делать за 1-1,5 месяца до начала сезонных заболеваний. Это позволит организму сформировать необходимый иммунитет. Пневмококковая вакцина позволяет избежать пневмонии или серьёзных осложнений. Обязательно проходить вакцинацию нужно детям, людям с болезнями лёгких, пожилым.
Кроме того, стоит вести здоровый образ жизни. Это полноценный сон, фрукты, рыба и овощи в рационе, физическая активность.