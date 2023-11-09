Существенно сокращает жизнь: белгородцам рассказали, какой кашель опасен

Одним из самых распространённых заболеваний является пневмония. Её, как правило, вызывают пневмококки — условно-патогенная флора. В 95% именно она и становится причиной пневмонии. Как правило, у заболевших наблюдаются высокая температура, лихорадка, сильный кашель. Бывает и так, что температура может быть нормальной, но появляются слабость, потливость, головная боль. Чаще всего это касается пациентов с пониженным иммунитетом. Чтобы выявить воспаление лёгких, нужно проводить рентген или флюорографию.