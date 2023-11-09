Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Заболевание

Существенно сокращает жизнь: белгородцам рассказали, какой кашель опасен

9 ноября 2023, 12:28
Фото: 1MI
Заболевание

У 10% пришедших на бесплатное обследование белгородцев нашли проблемы

Врачи дали жителям Белгородской области рекомендации по поводу сезонных заболеваний. Отдельно говорилось о пневмонии, которая является одним из самых распространённых заболеваний органов дыхания, сообщает Go31.

На выставке «Медицина. Фармация. Красота и здоровье» в Белэкспоцентре медики областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели бесплатное обследование на спирометре. Последний позволяет оценить функциональные возможности дыхательной системы. Проблемы в итоге обнаружились у 10% обследованных.

По данным Минздрава РФ, бронхолёгочные заболевания являются самыми распространёнными среди россиян — 41 тыс. случаев на 100 тыс. населения. Сухой кашель, как говорят медики, может свидетельствовать о наличии серьёзных патологий. Невылеченная простуда зачастую может привести к развитию хронических заболеваний.

Врачи рассказали изданию о причинах основных заболеваний органов дыхания и их профилактике. Как выяснилось, кашель может появляться не только из-за простуды, но и из-за аллергии на лекарства. Например, на препараты группы ингибиторов АПФ. Сухой кашель является одним из побочных эффектов.

Медики также не советуют не злоупотреблять антибиотиками. Пить их при первых признаках простудных заболеваний не стоит. Это грозит повышением резистентности организма к препаратам.

Одним из самых распространённых заболеваний является пневмония. Её, как правило, вызывают пневмококки — условно-патогенная флора. В 95% именно она и становится причиной пневмонии. Как правило, у заболевших наблюдаются высокая температура, лихорадка, сильный кашель. Бывает и так, что температура может быть нормальной, но появляются слабость, потливость, головная боль. Чаще всего это касается пациентов с пониженным иммунитетом. Чтобы выявить воспаление лёгких, нужно проводить рентген или флюорографию.

Прививки врачи советуют делать за 1-1,5 месяца до начала сезонных заболеваний. Это позволит организму сформировать необходимый иммунитет. Пневмококковая вакцина позволяет избежать пневмонии или серьёзных осложнений. Обязательно проходить вакцинацию нужно детям, людям с болезнями лёгких, пожилым.

Кроме того, стоит вести здоровый образ жизни. Это полноценный сон, фрукты, рыба и овощи в рационе, физическая активность.

Эксперт: бояться прививки от кори не стоит, гораздо хуже её не сделать
Узнать подробнее
Читайте также:
Гонконгский грипп пришёл в Россию: что известно о заболевании?В двух районах Белгородской области выросло количество заболевших ковидомВ Белгородской области число заболевших ковидом увеличилось на 183 человека за неделю
#Белгородская область#Медицина#Здоровье#Белгород#Наталья Корявых#Пневмония#Кашель
Подпишитесь
Два «Венома» и рекорд «Чебурашки»: лучшие фильмы по кассовым сборам в Белгороде
Сегодня, 14:34
В мэрии Белгорода нашли замену ушедшей победительнице «Нового времени»
Сегодня, 14:12
Стали известны подробности уголовного дела против экс-заммэра Белгорода Романчукевича
Сегодня, 12:09
Эксклюзив. Дорога от дома: из-за чего возник ещё один скандал с элитным ЖК в Белгороде?
Сегодня, 13:43
Экслюзив. «Приводит к патологиям в психике»: Белгородская епархия высказалась о Хеллоуине
Сегодня, 15:12
Дорожала рекордными темпами: на сколько выросла аренда жилья в Белгороде?
Сегодня, 13:51