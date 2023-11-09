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Половые инфекции у детей и подростков

Сифилис, герпес, хламидии: какие ИППП фиксировали у белгородских подростков

9 ноября 2023, 11:53
Фото: 1MI
Половые инфекции у детей и подростков

В Белгородской области за три года выявили около 30 случаев ИППП у детей

По данным управления РПН по Белгородской области в прошлом году среди подростков зарегистрировали один случай заболевания гонореей. Это показатель в 0,36 на 100 тыс. населения. Случаев обнаружения сифилиса среди младших белгородцев не было. Чаще всего ИППП у детей фиксировали в 2021 году.
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Дети

Так, в 2021 году среди подростков половые инфекции фиксировались в 17 случаях. Это по одному случаю сифилиса и аногенитального герпеса, по два случая трихомоноза и аногенитальных бородавок, а также 11 случаев хламидийной инфекции.

В 2020 году среди белгородцев до 14 лет ИППП не диагностировали. Однако среди подростков — 10 случаев. Было одно обнаружение гонококковой инфекции, три — трихомоноза, по два — хламидийной инфекции, аногенитального герпеса и аногенитальных бородавок.

Напомним, что заболеваемость ИППП в Белгородской области к концу 2022 года, по данным РПН, оставалась в стабильном положении в сравнении со среднемноголетними показателями. А с другой стороны — зафиксирован рост заболеваемости сифилисом и гонореей в том же году. Показатели оказались больше предшествующих двух лет.

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#Город#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева#Сифилис#ИППП#Гонорея#Хламидийная инфекция#Гонококковая инфекция#Трихомоноз
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