Сифилис, герпес, хламидии: какие ИППП фиксировали у белгородских подростков

Напомним, что заболеваемость ИППП в Белгородской области к концу 2022 года, по данным РПН, оставалась в стабильном положении в сравнении со среднемноголетними показателями. А с другой стороны — зафиксирован рост заболеваемости сифилисом и гонореей в том же году. Показатели оказались больше предшествующих двух лет.