Сифилис, герпес, хламидии: какие ИППП фиксировали у белгородских подростков

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Так, в 2021 году среди подростков половые инфекции фиксировались в 17 случаях. Это по одному случаю сифилиса и аногенитального герпеса, по два случая трихомоноза и аногенитальных бородавок, а также 11 случаев хламидийной инфекции.
В 2020 году среди белгородцев до 14 лет ИППП не диагностировали. Однако среди подростков — 10 случаев. Было одно обнаружение гонококковой инфекции, три — трихомоноза, по два — хламидийной инфекции, аногенитального герпеса и аногенитальных бородавок.
Напомним, что заболеваемость ИППП в Белгородской области к концу 2022 года, по данным РПН, оставалась в стабильном положении в сравнении со среднемноголетними показателями. А с другой стороны — зафиксирован рост заболеваемости сифилисом и гонореей в том же году. Показатели оказались больше предшествующих двух лет.