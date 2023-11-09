Сбер представил новые инициативы по поддержке малого бизнеса

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
По итогам этого года Центробанк РФ прогнозирует, что совокупная прибыль банковского сектора России составит три триллиона рублей, что больше, чем в 2021 году (до начала СВО).
При этом банки отдают себе отчет в том, что в нынешней ситуации повышения ключевой ставки им придется активно бороться за прибыль. Как сообщает gorod55.ru, ужесточение денежно-кредитной политики приведет к сокращению спроса на кредитование, а привлекать деньги клиентов на депозиты уже станет не так выгодно для самих банков, так как сегодня ставка составляет 15%, и регулятор не обещает, что ее рост остановится на этой отметке.
Регулятор делает прогноз, что стране придется жить при такой повышенной ключевой ставке почти весь 2024 год. Банки находятся в сложных для них условиях — кредиты по фактически заградительным ставкам не смогут привлечь даже самых активных ранее клиентов: ипотечников и предпринимателей, что в конечном счете повлечет проблемы для мелких и средних банков. Все чаще слышны «апокалиптические» прогнозы, что в следующие несколько лет Россия потеряет около 50% банков из числа некрупных.
Однако стоит отметить, что даже «всепропальщики» уверены в стабильной работе системообразующих банков. Тем более что финансисты уже ищут новые способы привлечения клиентов и инвестиций. Удачным примером многие эксперты считают знаменитую акцию Сбера «Зеленый день», которая выступила эффективным маркетинговым ходом и способом поддержки клиентов. Очередную такую акцию Сбер запустил на днях, сделав ее длиннее в два раза по сравнению с предыдущими. Здесь крайне важно, что основным приоритетом банковской политики становится поддержка организаций малого и среднего предпринимательства, которые серьезно пострадали за последнее время.