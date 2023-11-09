Сбер представил новые инициативы по поддержке малого бизнеса

При этом банки отдают себе отчет в том, что в нынешней ситуации повышения ключевой ставки им придется активно бороться за прибыль. Как сообщает gorod55.ru, ужесточение денежно-кредитной политики приведет к сокращению спроса на кредитование, а привлекать деньги клиентов на депозиты уже станет не так выгодно для самих банков, так как сегодня ставка составляет 15%, и регулятор не обещает, что ее рост остановится на этой отметке.