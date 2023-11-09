Росбанк и «Атомайз» провели первую в России сделку с гибридным инструментом на золото

Инвестор покупает «цифровое золото» со скидкой 2% к текущей рыночной стоимости, которая определяется на основе индикатора Мосбиржи (по формуле GLDRUB_TOM -2%). При погашении инвестор может получить золотой слиток из банковского хранилища либо забрать денежные средства в объеме, соответствующем полной стоимости золота в текущий момент (GLDRUB_TOM). То есть благодаря новому инструменту можно не просто участвовать в динамике цены на золото, но и получить 2%-ную надбавку к актуальной стоимости базового актива, пишут «Новые известия».