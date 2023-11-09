Росбанк и «Атомайз» провели первую в России сделку с гибридным инструментом на золото

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Инвестор покупает «цифровое золото» со скидкой 2% к текущей рыночной стоимости, которая определяется на основе индикатора Мосбиржи (по формуле GLDRUB_TOM -2%). При погашении инвестор может получить золотой слиток из банковского хранилища либо забрать денежные средства в объеме, соответствующем полной стоимости золота в текущий момент (GLDRUB_TOM). То есть благодаря новому инструменту можно не просто участвовать в динамике цены на золото, но и получить 2%-ную надбавку к актуальной стоимости базового актива, пишут «Новые известия».
Банк-эмитент ПАО «Росбанк», в хранилище которого золото физически хранится до погашения, гарантирует расчеты и, если инвестор отдает предпочтение погашению в деньгах, выкупает слиток.
По данным, предоставленным гендиректором платформы «Атомайз» Екатериной Фроловичевой, инвестиции в золото с применением ГЦП являются для вкладчиков привлекательной возможностью владеть слитком золота в комфортной электронной форме. При этом инвесторы могут гибко распоряжаться данным имуществом в соответствии с актуальными условиями рыночной конъюнктуры. Выгодный спред также входит в список уникальных преимуществ нового для РФ инструмента.
В соответствии с новым механизмом Росбанк авансом производит закупку золотых слитков по их полной стоимости. Поставки осуществляются производителем (недропользователем) по согласованному расписанию — тем самым он упрощает для себя процесс сбыта слитков. Росбанк в процессе авансирования недропользователя отвечает за управление кредитным риском, а условия для осуществления продажи золота инвесторам со скидкой обеспечиваются благодаря процентной ставке, включенной в авансовый платеж.
В инновационном для России продукте заложен принцип win-win, так как он в равной степени интересен и золотодобывающим предприятиям, и банку-эмитенту, и инвесторам.
В планах платформы «Атомайз» и Росбанка запустить на основе адресного пилотного проекта массовый выпуск партнерского продукта для розничных инвесторов.
Партнером по структурированию выпуска и подготовке эмиссионной документации является организация Findustrial Consulting Group.
Ключевым инвестором «Атомайза» выступает Группа «Интеррос».