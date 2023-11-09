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В Белгородской епархии высказались о праздновании Хеллоуина

«Приводит к патологиям в психике»: Белгородская епархия высказалась о Хеллоуине

9 ноября 2023, 15:12
Фото: 1MI

В Белгородской епархии высказались о праздновании Хеллоуина

Не так давно по всему миру отмечали Хеллоуин. Журналисты Бел.Ру попросили Белгородскую и Староосколькую епархию выразить свою позицию в отношении этого праздника.

Из ответа епархии следует, что по утверждению специалистов, внедрение инокультурных чужеродных нововведений, не имеющих ничего общего ни с христианской нравственностью и святостью, ни с моральными представлениями и традициями народов России, есть составная часть так называемой прокси-войны. И Хеллоуин — «праздник» именно такого рода.

Поскольку всё в Хеллоуине берёт своё начало в языческих ритуалах злых духов, православному человеку в такого рода «празднике» принимать участия не следует.

Последствия «празднования» пагубно сказываются особенно на детской психике, приводя к психологической деформации и даже патологическим изменениям психики. Как отмечают детские психологи, это может проявиться в виде неврозов, навязчивых состояний, страхов и даже склонности к суициду из-за танатизации основных внешних элементов, сопутствующих Хеллоуину. Подобное влияние испытывают и взрослые.
Из ответа Белгородской и Староосколькой епархии

В епархии добавили, что важно помнить, что этот день откровенно почитается главным праздником у целого ряда сатанинских сект и кощунственно называется «Днём всех святых», являясь, по сути, введением в сатанизм. Адепты подобных течений именно в ночь с 31 октября на 1 ноября совершают свои ритуалы и чёрные мессы.

Поэтому Церковь Христова выступает против Хеллоуина и призывает своих последователей избегать участия в этих «невинных» празднованиях, а если так уже случилось — то к покаянию, дабы избежать негативных последствий для духовного здоровья.
Из ответа Белгородской и Староосколькой епархии
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