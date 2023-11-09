«Приводит к патологиям в психике»: Белгородская епархия высказалась о Хеллоуине

В епархии добавили, что важно помнить, что этот день откровенно почитается главным праздником у целого ряда сатанинских сект и кощунственно называется «Днём всех святых», являясь, по сути, введением в сатанизм. Адепты подобных течений именно в ночь с 31 октября на 1 ноября совершают свои ритуалы и чёрные мессы.