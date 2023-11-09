Как новые технологии в ОМС помогают улучшить качество медицинской помощи в РФ

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Новые технологии, такие как электронный полис, цифровой профиль пациента, телемедицина, позволяют предоставлять услуги в цифровом виде, улучшая доступность и эффективность медицинской помощи.
Издание kp.ru пишет, что глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин назвал цифровую трансформацию системы ОМС одной из важных задач государственного управления и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. По его словам, такой подход дает возможность обеспечить предоставление россиянам услуг в цифровом виде, а также в целом повысить прозрачность и эффективность системы обязательного медицинского страхования.
Одним из ключевых проектов в цифровизации системы ОМС является внедрение «Цифрового медицинского полиса ОМС». Более 50 миллионов россиян уже получили цифровые полисы, при этом классические (бумажные) форматы полисов остаются активными. Однако все граждане, родившиеся после 2023 года, будут получать полисы нового поколения. Автоматическая выдача полисов новорожденным детям стала возможной благодаря государственной информационной системе обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС), которая управляется Федеральным фондом ОМС и объединяет информацию о застрахованных лицах.
ГИС ОМС продолжает расширяться и включает в себя межведомственное взаимодействие с другими информационными системами, что дает возможность упростить и ускорить предоставление государственных услуг гражданам. Одним из примеров подсистем ГИС ОМС является «Цифровой медицинский профиль пациента», который накапливает большое количество информации о здоровье человека.
Эксперт по ОМС Михаил Пушков отметил, что информационная система цифрового профиля пациента позволяет контролировать объемы медицинской помощи. Через портал госуслуг каждый гражданин может проверить, какие услуги ему были оказаны по ОМС. Если есть записи о медпомощи, которую человек не получал, это означает, что эта помощь была оплачена, но не предоставлена. В таких случаях рекомендуется обратиться в территориальный фонд ОМС или страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС, чтобы уведомить о проблеме, добавил эксперт.
Развитие сервисов информационной поддержки застрахованных граждан является еще одним важным аспектом цифровизации системы ОМС.
По словам Ильи Баланина, целью внедрения таких сервисов является повышение уровня вовлеченности и информированности граждан, которые состоят на диспансерном наблюдении. Для пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, составляются маршруты диспансерного наблюдения, направляется информация о необходимых действиях. Кроме этого, за выполнением необходимых мероприятий медработниками обеспечивается контроль. Баланин подчеркнул, что такой подход дает возможность снизить риски обострений, рецидива заболеваний, а также увеличить качество медицинской помощи и в конечном результате повысить продолжительность жизни граждан.