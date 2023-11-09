Как новые технологии в ОМС помогают улучшить качество медицинской помощи в РФ

Эксперт по ОМС Михаил Пушков отметил, что информационная система цифрового профиля пациента позволяет контролировать объемы медицинской помощи. Через портал госуслуг каждый гражданин может проверить, какие услуги ему были оказаны по ОМС. Если есть записи о медпомощи, которую человек не получал, это означает, что эта помощь была оплачена, но не предоставлена. В таких случаях рекомендуется обратиться в территориальный фонд ОМС или страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС, чтобы уведомить о проблеме, добавил эксперт.