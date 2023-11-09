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Posted 9 ноября, 12:51

Published 9 ноября, 12:51

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Открытая после капремонта школа

Гладков открыл обновлённую белгородскую школу с тиром и зоной отдыха

9 ноября 2023, 12:51
Фото: личная страница Вячеслава Гладкова
Открытая после капремонта школа
Обновлённую школу открыли в Прохоровском районе. В настоящий момент в ней учится 126 детей. Там создан кадетский класс, обустроен тир, а ученики могут заниматься гиревым спортом и хоккеем. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Прохоровском районе после капитального ремонта открыли ещё одно образовательное учреждение — Береговскую школу. В ходе ремонтных работ там заменили кровлю, инженерные и коммуникационные сети, обновили фасад и отделку помещений.

Системы безопасности также поменяли на более функциональные. На территории школы установили зоны отдыха, спортивные и игровые площадки.

Также проведён ремонт дополнительного здания, в котором расположились библиотека, отличный музей и учебные мастерские. Для учеников и педагогов мы приобрели новую компьютерную технику, комфортную мебель, спортивное, туристическое и игровое оборудование.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В настоящий момент в стенах школы обучаются 126 учеников. Тут же создан кадетский класс «Юные инспектора дорожного движения», ученики которого участвуют в патриотических мероприятиях, туристических слётах и в военно-исторических сборах «Армата».

На территории образовательного учреждения установлен тир и тренажёрный зал, а школьники могут заниматься гиревым спортом и хоккеем.

Сегодня, 9 ноября, также сообщили об открытии Шаховской школы в Прохоровском районе. Её также обновили в ходе капитального ремонта.

Открытая после капремонта школаОткрытая после капремонта школа
Открытая после капремонта школаОткрытая после капремонта школа
Открытая после капремонта школаОткрытая после капремонта школа
Открытая после капремонта школаОткрытая после капремонта школа
Открытая после капремонта школаОткрытая после капремонта школа
Открытая после капремонта школа
Фото: личная страница Вячеслава Гладкова
Гладков рассказал об открытии белгородской школы после капремонта
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