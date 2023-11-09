Гладков открыл обновлённую белгородскую школу с тиром и зоной отдыха

Обновлённую школу открыли в Прохоровском районе. В настоящий момент в ней учится 126 детей. Там создан кадетский класс, обустроен тир, а ученики могут заниматься гиревым спортом и хоккеем. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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