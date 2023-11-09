Гладков открыл обновлённую белгородскую школу с тиром и зоной отдыха

Posted 9 ноября, 12:51
Published 9 ноября, 12:51
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В Прохоровском районе после капитального ремонта открыли ещё одно образовательное учреждение — Береговскую школу. В ходе ремонтных работ там заменили кровлю, инженерные и коммуникационные сети, обновили фасад и отделку помещений.
Системы безопасности также поменяли на более функциональные. На территории школы установили зоны отдыха, спортивные и игровые площадки.
Также проведён ремонт дополнительного здания, в котором расположились библиотека, отличный музей и учебные мастерские. Для учеников и педагогов мы приобрели новую компьютерную технику, комфортную мебель, спортивное, туристическое и игровое оборудование.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В настоящий момент в стенах школы обучаются 126 учеников. Тут же создан кадетский класс «Юные инспектора дорожного движения», ученики которого участвуют в патриотических мероприятиях, туристических слётах и в военно-исторических сборах «Армата».
На территории образовательного учреждения установлен тир и тренажёрный зал, а школьники могут заниматься гиревым спортом и хоккеем.
Сегодня, 9 ноября, также сообщили об открытии Шаховской школы в Прохоровском районе. Её также обновили в ходе капитального ремонта.