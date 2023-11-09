Гид по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» от видеосервиса Wink.ru

Разборки с другими «улицами» и совместные выезды за добычей, дискотеки и видеосалоны, первая любовь и первые потери, верность и предательство складываются в историю о потерянном поколении и 80-х. «Улица» шаг за шагом разрушает жизни и самих ребят, и их близких. Расплата и разочарование неизбежны, но за безвременьем и черной полосой придет осознание простых истин и смыслов. Появятся мечты о новой жизни, путь к которой для всех, кто тогда оказался под обломками времени, будет долгим и чрезвычайно сложным.