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Алексей Романчукевич

Экс-глава департамента городского хозяйства Белгорода попал под уголовное дело?

9 ноября 2023, 06:53
Фото: vk.com/a_romanchukevich
Алексей Романчукевич

SHOT: экс-заммэра Белгорода Романчукевича подозревают в крупном хищении

Речь идёт о якобы хищении 28,5 млн рублей. Источник пишет, что уже возбуждено уголовное дело за мошенничество, но сам Романчукевич ещё не задержан. Сообщается, что поводом для дела стала история, произошедшая во время его работы в Липецке.

Telegram-канал SHOT пишет о том, что против бывшего главы департамента городского хозяйства Белгорода Алексея Романчукевича возбуждено уголовное дело. Его якобы подозревают в хищении 28,5 млн рублей. Сообщается, что бывшего белгородского чиновника ещё не задержали.

По информации источника, внимание следователей Романчукевич привлёк, когда работал в администрации Липецка. Пострадавшими от мошенничества, пишет SHOT, стали гендиректор и главный инженер липецких строительных компаний, а также индивидуальный предприниматель, занимавшийся ремонтом машин. Романчукевич якобы вымогал деньги с 2021 года, «а в обмен обещал некое содействие».

Официальной информации об уголовном деле на момент публикации не было.

Алексей Романчукевич родился в 1990 году. Окончил московскую Академию труда и социальных отношений по специальности «Юриспруденция», магистратуру ЛГТУ по специальности «Строительство».

Работал юристом в Москве, а с 2018 года — в администрации Липецка. С ноября 2019 года возглавлял липецкое МБУ «Управление благоустройства».

В мэрии Белгорода Алексей Романчукевич работал с февраля 2022 года. Он возглавлял департамент городского хозяйства. 29 декабря того же года Романчукевич уволился по собственному желанию. Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, причиной стал переезд чиновника в другой город. Спустя время Романчукевич поделился в соцсетях фото из Мариуполя.

Врио мэра Демидов рассказал о причинах увольнения Романчукевича
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#Происшествия#Мошенничество#Уголовное дело#Департамент городского хозяйства#Мэрия#Хищение#Липецк#Инна Рогова#Белгород#Алексей Романчукевич
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