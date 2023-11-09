Экс-глава департамента городского хозяйства Белгорода попал под уголовное дело?

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Telegram-канал SHOT пишет о том, что против бывшего главы департамента городского хозяйства Белгорода Алексея Романчукевича возбуждено уголовное дело. Его якобы подозревают в хищении 28,5 млн рублей. Сообщается, что бывшего белгородского чиновника ещё не задержали.
По информации источника, внимание следователей Романчукевич привлёк, когда работал в администрации Липецка. Пострадавшими от мошенничества, пишет SHOT, стали гендиректор и главный инженер липецких строительных компаний, а также индивидуальный предприниматель, занимавшийся ремонтом машин. Романчукевич якобы вымогал деньги с 2021 года, «а в обмен обещал некое содействие».
Официальной информации об уголовном деле на момент публикации не было.
Алексей Романчукевич родился в 1990 году. Окончил московскую Академию труда и социальных отношений по специальности «Юриспруденция», магистратуру ЛГТУ по специальности «Строительство».
Работал юристом в Москве, а с 2018 года — в администрации Липецка. С ноября 2019 года возглавлял липецкое МБУ «Управление благоустройства».
В мэрии Белгорода Алексей Романчукевич работал с февраля 2022 года. Он возглавлял департамент городского хозяйства. 29 декабря того же года Романчукевич уволился по собственному желанию. Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, причиной стал переезд чиновника в другой город. Спустя время Романчукевич поделился в соцсетях фото из Мариуполя.