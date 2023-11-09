Экс-глава департамента городского хозяйства Белгорода попал под уголовное дело?

SHOT: экс-заммэра Белгорода Романчукевича подозревают в крупном хищении

Речь идёт о якобы хищении 28,5 млн рублей. Источник пишет, что уже возбуждено уголовное дело за мошенничество, но сам Романчукевич ещё не задержан. Сообщается, что поводом для дела стала история, произошедшая во время его работы в Липецке.