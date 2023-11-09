Дорожала рекордными темпами: на сколько выросла аренда жилья в Белгороде?

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В Белгороде в октябре подорожала аренда жилья. В отдельных городах ставки на некоторые типы квартир взлетели на четверть от сентябрьского уровня. Существенно жильё подорожало, например, в столице соседнего региона — в Воронеже.
По состоянию на октябрь аренда однокомнатной квартиры в Белгороде обойдётся в 16 239 рублей — на 14,6% больше, чем в октябре. Съём двушки стоит 19 410 рублей (+5,2%), а трёшки — 24 968 рублей (+4,4%).
Существеннее цены подскочили в Воронеже. Однушка в столице Черноземья стоит 19 901 рубль (+19,7%). Двухкомнатная квартира обойдётся в 24 140 рублей в месяц (+8,7%), а трёхкомнатная — 32 737 (+10,4%).
В Курске, напротив, прирост оказался низким. Более того, двушки там подешевели. Аренда однушки обходится курянам в 13 509 (+1%), двушки — 16 573 (-2,3%), трёшки — 22 815 (+2,7%).
Относительно небольшой рост наблюдается в Липецке. Однушка выросла в цене до 17 190 рублей (+4,6%). Двухкомнатная квартира за месяц стоит 23 617 рублей (+5,5%), а трёхкомнатная — 29 077 рублей (+2,5%).
В Белгороде, напомним, однокомнатные квартиры можно снять по сумме от 9,5 до 40 тысяч рублей. Стоимость аренды двушек начинается от 11 тыс. рублей. Средний ценник на съём трёхкомнатной квартиры — около 35 тыс. рублей в месяц. Какое жильё предлагают по разным ценам квартиросъёмщикам, ранее изучила журналист Бел.Ру.
Интересно, что Белгородская область ранее попала в число регионов — лидеров по доступности аренды жилья для семей с детьми. Среди регионов Центрального Черноземья в топ вошла также Липецкая область.