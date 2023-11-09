Дорожала рекордными темпами: на сколько выросла аренда жилья в Белгороде?

В Белгороде, напомним, однокомнатные квартиры можно снять по сумме от 9,5 до 40 тысяч рублей. Стоимость аренды двушек начинается от 11 тыс. рублей. Средний ценник на съём трёхкомнатной квартиры — около 35 тыс. рублей в месяц. Какое жильё предлагают по разным ценам квартиросъёмщикам, ранее изучила журналист Бел.Ру.