Белгородец попал в состав сборной России по футболу

Тем временем «Салют» терпит одно за другим поражения. Белгородцы не смогли забить ни одного гола липецкому «Металлургу» в матче, состоявшемся в начале ноября. Игра завершилась счётом 4:0. Матч прошёл в Белгороде на стадионе «Салют».