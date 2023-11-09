Белгородец попал в состав сборной России по футболу

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Белгородец Иван Лантратов включён в состав сборной России по футболу. Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал имена 29 футболистов на ноябрьский сбор национальной команды. В число этих игроков попал и уроженец Белгородской области.
На текущий момент Иван Лантратов является голкипером столичного «Локомотива». Как добавили в издании, учебно-тренировочный сбор национальной команды начнётся в Новогорске 13 ноября. 20 ноября состоится товарищеский матч в Волгограде против Кубы.
Тем временем «Салют» терпит одно за другим поражения. Белгородцы не смогли забить ни одного гола липецкому «Металлургу» в матче, состоявшемся в начале ноября. Игра завершилась счётом 4:0. Матч прошёл в Белгороде на стадионе «Салют».