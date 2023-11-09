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Футбол

Белгородец попал в состав сборной России по футболу

9 ноября 2023, 12:41
Фото: 1MI
Футбол

Белгородского футболиста вызвали на сбор национальной команды

Названы имена 29 футболистов на ноябрьский сбор национальной команды. В их числе Илья Лантратов. Футболист играет за столичный «Локомотив», сообщает «АиФ Белгород».
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Футбол

Белгородец Иван Лантратов включён в состав сборной России по футболу. Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал имена 29 футболистов на ноябрьский сбор национальной команды. В число этих игроков попал и уроженец Белгородской области.

На текущий момент Иван Лантратов является голкипером столичного «Локомотива». Как добавили в издании, учебно-тренировочный сбор национальной команды начнётся в Новогорске 13 ноября. 20 ноября состоится товарищеский матч в Волгограде против Кубы.

Тем временем «Салют» терпит одно за другим поражения. Белгородцы не смогли забить ни одного гола липецкому «Металлургу» в матче, состоявшемся в начале ноября. Игра завершилась счётом 4:0. Матч прошёл в Белгороде на стадионе «Салют».

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#Белгородская область#Спорт#Футбол#Россия#Локомотив#Белгород#Наталья Корявых#Иван Лантратов
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