Белгородэнерго обеспечило городские многоэтажки электричеством

«Развитие сетевого комплекса для электроснабжения нового жилья — одно из приоритетных направлений работы энергетиков, которые не только отвечают за качественное и бесперебойное электроснабжение белгородцев, но и создают условия для реализации важных инфраструктурных проектов, подобных этому», — отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.