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Белгородэнерго обеспечило городские многоэтажки электричеством

Белгородэнерго обеспечило городские многоэтажки электричеством

9 ноября 2023, 09:45
Фото: Филиал «Россети Центр» — Белгородэнерго»
Филиал «Россети Центр» — Белгородэнерго» обеспечил электроснабжение многоэтажной жилой застройки в микрорайоне Восточный города Белгорода.

Для электроснабжения новостроек энергетики смонтировали три трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ, оборудованных новейшими каналами связи и передачи данных, проложили более 20 километров кабельных линий электропередачи. Все энергообъекты построили с использованием современного российского оборудования и материалов. Общая присоединенная мощность составила 1,5 МВт.

Электроснабжение нового жилого комплекса осуществляется по второй категории надежности. В случае возникновения нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной. Основными объектами потребления станут бытовая техника, общедомовое и наружное освещение, лифты, системы вентиляции.

Фото: Филиал «Россети Центр» — Белгородэнерго»

Многоквартирные дома строятся по улице Виктора Лосева, по соседству с индивидуальной жилой застройкой. Проектом предусмотрено создание социальной инфраструктуры. По муниципальным контрактам ключи от новых квартир здесь также получают малообеспеченные семьи, дети-сироты, переселенцы из аварийного жилья.

«Развитие сетевого комплекса для электроснабжения нового жилья — одно из приоритетных направлений работы энергетиков, которые не только отвечают за качественное и бесперебойное электроснабжение белгородцев, но и создают условия для реализации важных инфраструктурных проектов, подобных этому», — отметил директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

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#Белгородская область#Белгородэнерго#Многоэтажки#Электроснабжение#Белгород#Кристина Семенчук#Россети Центр#Трансформаторные подстанции
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