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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Заключившие контракт с ЧВК белгородцы получат по 100 тысяч рублей

Заключившие контракт с ЧВК белгородцы получат по 100 тысяч рублей

8 ноября 2023, 12:06
Фото: Midjourney
Также выплату получат срочники, которые подписали контракт с Минобороны. Подробнее сообщила министр соцзащиты Белгородской области Елена Батанова.
Сюжет
Выплаты

По данным чиновницы, по инициативе и решению губернатора Вячеслава Гладкова с 1 ноября все белгородцы, кто заключили контракты с частными военными компаниями для участия в СВО, будут получать единовременную меру поддержки в размере 100 тысяч рублей.

Все, кто сегодня заключили контракт с такими организациями и на 1 ноября принимают участие в спецоперации, получат средства. Если они прекратили или расторгли контракты, то выплата не полагается.
Елена Батанова

Кроме того, наравне с остальными будет выплачиваться единовременная мера поддержки в размере 100 тысяч рублей срочникам, которые во время прохождения службы подписали контракты с Минобороны.

Напомним, в Белгороде запустили первый в России мобильный агитационный автобус, приглашающий желающих записаться на военную службу по контракту и предлагающий информацию о социальных льготах и выплатах для добровольцев. Он курсировал до 20 октября.

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#Белгородская область#Выплаты#Белгород#Кристина Семенчук#Военная служба по контракту#Социальные льготы#Срочники#ЧВК
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