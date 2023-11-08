Заключившие контракт с ЧВК белгородцы получат по 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
По данным чиновницы, по инициативе и решению губернатора Вячеслава Гладкова с 1 ноября все белгородцы, кто заключили контракты с частными военными компаниями для участия в СВО, будут получать единовременную меру поддержки в размере 100 тысяч рублей.
Все, кто сегодня заключили контракт с такими организациями и на 1 ноября принимают участие в спецоперации, получат средства. Если они прекратили или расторгли контракты, то выплата не полагается.
Елена Батанова
Кроме того, наравне с остальными будет выплачиваться единовременная мера поддержки в размере 100 тысяч рублей срочникам, которые во время прохождения службы подписали контракты с Минобороны.
Напомним, в Белгороде запустили первый в России мобильный агитационный автобус, приглашающий желающих записаться на военную службу по контракту и предлагающий информацию о социальных льготах и выплатах для добровольцев. Он курсировал до 20 октября.