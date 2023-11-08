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Вторичное жильё в Белгороде подорожало меньше, чем в Воронеже и Курске

Вторичка подорожала, но меньше, чем по стране: что происходит с жильём в Белгороде

8 ноября 2023, 10:10
Фото: 1MI

Вторичное жильё в Белгороде подорожало меньше, чем в Воронеже и Курске

Вторичка в октябре стала дороже на 0,5%. «Квадрат» при этом вырос в цене на 1,5%. В соседних городах этот показатель оказался выше, следует из информации портала «Мир квартир».
Сюжет
Жилье

Вторичное жильё в Белгороде выросло в цене, но несущественно. Областной центр вошёл в число российских городов с минимальным ростом стоимости «вторички».

По состоянию на октябрь «квадрат» во вторичной квартире вырос до 97 421 рубля — на 1,5%. Само жильё обойдётся в среднем в 5,6 млн рублей. Оно подорожало на 1,5%.

В соседнем Воронеже квадратный метр во вторичной квартире в октябре стоил 91 722 рубля. Он подорожал за месяц на 3,3%. Однако жильё в столице Черноземья дешевле, чем в Белгороде. Оно стоит 5,04 млн рублей — на 4,2% дороже, чем месяцем ранее.

В Курске «квадрат» во вторичной квартире обойдётся в 82 195 рублей — это на 2,9% больше, чем в сентябре. Жильё при этом стоит 4,5 млн рублей. Оно за месяц подорожало на 2,1%.

В Липецке также наблюдается рост цен на вторичку. «Квадрат» подорожал на 2,3% — до 82 842 рублей. Жильё выросло в цене на 2,1% — до 4,55 млн рублей.

Напомним, в Белгороде вторичное жильё с начала года выросло в цене на 6,3%. Жильё подорожало в большинстве крупных городов России. По состоянию на III квартал 2023 года квартиры в областном центре стоили 5,57 млн рублей.

В Белгороде вторичное жильё с начала года выросло в цене на 6,3%
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