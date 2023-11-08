Вторичка подорожала, но меньше, чем по стране: что происходит с жильём в Белгороде

В соседнем Воронеже квадратный метр во вторичной квартире в октябре стоил 91 722 рубля. Он подорожал за месяц на 3,3%. Однако жильё в столице Черноземья дешевле, чем в Белгороде. Оно стоит 5,04 млн рублей — на 4,2% дороже, чем месяцем ранее.