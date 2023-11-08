ВТБ разработал будущий 3D-образ своего голосового помощника

«Несмотря на проактивное развитие технологий и масштабную цифровизацию, которые позволяют решать все вопросы 24/7 из любой точки мира в „автономном режиме“, даже в каналах самообслуживания мы видим растущий спрос на привычное общение. Чтобы создать максимально удобные условия для использования наших сервисов для всех категорий клиентов, мы постоянно работаем над развитием голосового, а теперь и визуального консультанта. В этом году для клиентов с нарушением слуха в тестовом режиме был внедрен видеоаватар, который консультирует пользователей по банковским услугам и сервисам на русском жестовом языке. В перспективе 3D-аватар Тамары может появиться в приложении ВТБ Онлайн и в офисах банка для консультирования клиентов», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.