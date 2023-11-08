Во время ярмарок в Белгороде может измениться движение общественного транспорта

Валентин Демидов сообщил, что этот вопрос уж прорабатывается: «Хорошее предложение. Мы этот вопрос рассматриваем. Предварительно есть проблемы, связанные с соблюдением стандарта по ширине проезжей части и остановкам. Всё равно окончательное решение будет».