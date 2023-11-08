Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:45

Published Сегодня, 19:45

Modified Сегодня, 19:47

Updated Сегодня, 19:47

Во время ярмарок в Белгороде может измениться движение общественного транспорта

Во время ярмарок в Белгороде может измениться движение общественного транспорта

8 ноября 2023, 19:45
Фото: 1MI
Об этом рассказал во время прямой линии мэр Валентин Демидов.

Житель Белгорода предложил изменить схему движения общественного транспорта на улице Королёва при проведении субботних ярмарок.

Автобусы могут двигаться с улицы Щорса по Королёва, а затем выезжать на Губкина. Так посетители, среди которых много пенсионеров, смогут садиться и выходить на остановках, которые находятся ближе к ярмарке.
житель Белгорода

Валентин Демидов сообщил, что этот вопрос уж прорабатывается: «Хорошее предложение. Мы этот вопрос рассматриваем. Предварительно есть проблемы, связанные с соблюдением стандарта по ширине проезжей части и остановкам. Всё равно окончательное решение будет».

Читайте также:
«Это показуха»: Гладков удивился ценам на сахар и яйца на белгородских ярмарках«Это бардак»: Гладков прокомментировал разбросанный после ярмарки мусор в БелгородеЯрмарки в Белгороде будут проводить еженедельно
#Транспорт#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Ярмарки#Валентин Демидов
Подпишитесь
Десятки тысяч: на сколько для белгородцев подорожали автомобили «Лада»?
Сегодня, 14:14
Заключившие контракт с ЧВК белгородцы получат по 100 тысяч рублей
Сегодня, 12:06
Дважды преданные: за пять лет в Белгородской области повторно отказались от 90 детей
Сегодня, 14:25
Есть разрушения: ВСУ обстреляли Валуйки в Белгородской области
Сегодня, 11:06
Белгородское правительство определило минимальный размер взноса на капремонт в МКД
Сегодня, 12:42
Построенная ЖБК1 школа отмечена дипломом международной выcтавки Build School
Сегодня, 11:40