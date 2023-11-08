Во время ярмарок в Белгороде может измениться движение общественного транспорта

Posted Сегодня, 19:45
Published Сегодня, 19:45
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
Житель Белгорода предложил изменить схему движения общественного транспорта на улице Королёва при проведении субботних ярмарок.
Автобусы могут двигаться с улицы Щорса по Королёва, а затем выезжать на Губкина. Так посетители, среди которых много пенсионеров, смогут садиться и выходить на остановках, которые находятся ближе к ярмарке.
житель Белгорода
Валентин Демидов сообщил, что этот вопрос уж прорабатывается: «Хорошее предложение. Мы этот вопрос рассматриваем. Предварительно есть проблемы, связанные с соблюдением стандарта по ширине проезжей части и остановкам. Всё равно окончательное решение будет».