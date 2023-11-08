Во сколько обойдётся монтаж и обслуживание «Эрмитажа» к Новому году в Белгороде?

Ранее БГБ публиковало заявку на ремонт этих световых элементов — за услугу готовы были отдать около 8 млн рублей. Необходимость в таких расходах появилась из-за порчи конструкций: за два года эксплуатации на них появилась коррозия, а гирлянды перестали светиться.