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"Эрмитаж" в Белгороде

Во сколько обойдётся монтаж и обслуживание «Эрмитажа» к Новому году в Белгороде?

8 ноября 2023, 08:57
Фото: Bel.ru
"Эрмитаж" в Белгороде

В Белгороде ищут исполнителя услуг по монтажу «Эрмитажа»

Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Помимо монтажа световых элементов на зданиях администрации и драмтеатра, подрядчик должен установить белгородский «Эрмитаж», а также по три фигуры «Балерина» и «Въездные арки».

На сайте госзакупок появилась заявка на оказание услуг по монтажу и обслуживанию элементов новогоднего оформления. Заказчик — МБУ «Управление „Белгорблагоустройство“» — готов заплатить 1 993 000 рублей.

Исполнитель должен забрать со склада заказчика элементы новогоднего оформления и за свой счёт доставить к месту монтажа. Устанавливать все элементы необходимо с соблюдением требований безопасности, а также обеспечить надёжность узлов крепления элементов и их сохранность.

Всего подрядчик должен установить пять элементов новогоднего оформления: по три световые фигуры «Балерина» и «Въездные арки», объёмно-пространственную композицию «Интерактивный павильон» (речь идёт об «Эрмитаже») и разместить на зданиях администрации и драмтеатра другие световые элементы.

Заявки можно подавать до 15 ноября.

Ранее БГБ публиковало заявку на ремонт этих световых элементов — за услугу готовы были отдать около 8 млн рублей. Необходимость в таких расходах появилась из-за порчи конструкций: за два года эксплуатации на них появилась коррозия, а гирлянды перестали светиться.

К Новому году в Белгороде починят подсветку на фигурах балерин и «Эрмитаже»
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