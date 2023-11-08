Во сколько обойдётся монтаж и обслуживание «Эрмитажа» к Новому году в Белгороде?

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
На сайте госзакупок появилась заявка на оказание услуг по монтажу и обслуживанию элементов новогоднего оформления. Заказчик — МБУ «Управление „Белгорблагоустройство“» — готов заплатить 1 993 000 рублей.
Исполнитель должен забрать со склада заказчика элементы новогоднего оформления и за свой счёт доставить к месту монтажа. Устанавливать все элементы необходимо с соблюдением требований безопасности, а также обеспечить надёжность узлов крепления элементов и их сохранность.
Всего подрядчик должен установить пять элементов новогоднего оформления: по три световые фигуры «Балерина» и «Въездные арки», объёмно-пространственную композицию «Интерактивный павильон» (речь идёт об «Эрмитаже») и разместить на зданиях администрации и драмтеатра другие световые элементы.
Заявки можно подавать до 15 ноября.
Ранее БГБ публиковало заявку на ремонт этих световых элементов — за услугу готовы были отдать около 8 млн рублей. Необходимость в таких расходах появилась из-за порчи конструкций: за два года эксплуатации на них появилась коррозия, а гирлянды перестали светиться.