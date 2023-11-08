Уже половину железнодорожных станций комбината перевели в «цифру»

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Путь в современность
Пилотной площадкой стала железнодорожная станция «Нижний парк». Там самую прогрессивную на тот момент систему установили ещё в 2007 году. Новшество оправдало ожидания, и его тиражировали на другие станции: в 2014 году переоборудовали «Горную», а с 2019 года по цепочке — «Узловую», «Северную», «Сланцевую».
Недавно к современным датчикам подключили и «Рудную». Подрядчики совместно с представителями участка сигнализации, централизации и связи управления железнодорожного транспорта устанавливали приборы в условиях действующего производства. Подготовительная работа длилась больше полугода: монтировали кабельные линии, реле, контроллер, подключали рабочее место диспетчера, проводили отладку. Сам же перевод станции на новую систему занял всего несколько часов.
Было — стало
Раньше система управления поездами состояла из весьма энергоёмких реле с разной степенью притяжения и напряжения. На «Рудной» таких элементов насчитывалось около полутора тысяч, и занимали они целую комнату. Обслуживание рельсовых цепей, которые «предупреждали» диспетчера о местоположении подвижного состава, требовало массы нюансов: установки изолирующих стыков, соединителей, арматуры и прочее.
Современная микропроцессорная начинка станции состоит всего из двух компактных стеллажей с реле российского производства, которые управляют напольными устройствами пути: стрелками, светофорами, датчиками на рельсах. Новый комплекс управления потребляет в шесть раз меньше электроэнергии, чем прежний. «Мозг» системы — контроллер, через него диспетчер «общается» со всеми напольными устройствами.
— Главное отличие системы от прежней — аппаратное обеспечение. Здесь минимум реле, блоков, проводов и прочего. Она лучше обеспечивает безопасность движения поездов по станции, — объясняет преимущества начальник участка УЖДТ Юрий Понамарёв.
Позаботились и об автономности оборудования: при экстренном отключении электричества аккумуляторные блоки позволяют приборам ещё какое-то время продолжать работу. За это время можно перейти на резервный ручной пульт управления и подключить генератор, чтобы железнодорожное сообщение не останавливалось.
К плюсам Юрий Понамарёв относит и высокую автоматизацию. Если на станции готовы принять состав, то диспетчер только отмечает начальную и конечную точку маршрута. Дальше аппаратура автоматически определяет свободный путь, переводит стрелки и включает разрешающий сигнал светофора. Человек лишь контролирует процесс на мониторе компьютера в режиме реального времени.
Перспективы
Специалисты уже занимаются реконструкцией станции «Лебединский ГОК», затем переоборудуют «Фабричную» и так далее. Когда к новой системе подключат все станции, появится и центральная диспетчерская. Она будет аккумулировать информацию по движению всего железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа. Единая система управления обеспечит ритмичность движения по стальным магистралям комбината и поможет сократить простои.
Юрий Понамарёв:
«Главное преимущество микропроцессорной системы — минимум реле, блоков и проводов».
6 из 12 станций комбината уже оснастили современным оборудованием.
Около 36 километров новых кабельных линий уложили на станции «Рудная».