Уже половину железнодорожных станций комбината перевели в «цифру»

Пилотной площадкой стала железнодорожная станция «Нижний парк». Там самую прогрессивную на тот момент систему установили ещё в 2007 году. Новшество оправдало ожидания, и его тиражировали на другие станции: в 2014 году переоборудовали «Горную», а с 2019 года по цепочке — «Узловую», «Северную», «Сланцевую».