Убил десятерых: о герое из Шебекинского округа рассказали на телевидении

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Артём Романцов, житель Новой Таволжанки Шебекинского округа, является участником специальной военной операции. Сейчас он командир мотострелкового взвода, младший лейтенант. Недавно белгородец совершил героический поступок.
Как сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на Минобороны, мужчина в ходе наступательных действий на позиции ВСУ обнаружил группу противника и решил пойти в атаку. Для этого он вместе со своими сослуживцами скрытно подобрался к противнику и открыл огонь.
Украинские военные потеряли около десяти человек, остальные отступили. Благодаря принятому решению белгородца российские подразделения заняли выгодные позиции.