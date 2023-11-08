Убил десятерых: о герое из Шебекинского округа рассказали на телевидении

Как сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на Минобороны, мужчина в ходе наступательных действий на позиции ВСУ обнаружил группу противника и решил пойти в атаку. Для этого он вместе со своими сослуживцами скрытно подобрался к противнику и открыл огонь.