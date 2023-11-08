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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Артём Романцов

Убил десятерых: о герое из Шебекинского округа рассказали на телевидении

8 ноября 2023, 13:55
Фото: эфир телеканала "ТВ Центр"
Артём Романцов

О героическом поступке белгородского военного рассказали на ТВ

Военнослужащий из Новой Таволжанки в ходе выполнения боевых задач смог застать противника врасплох и вынудить его к бегству. О героическом поступке рассказали на телеканале «ТВ Центр». Кадры из эфира опубликовали в группе «Подслушано Шебекино».
Сюжет
СВО

Артём Романцов, житель Новой Таволжанки Шебекинского округа, является участником специальной военной операции. Сейчас он командир мотострелкового взвода, младший лейтенант. Недавно белгородец совершил героический поступок.

Как сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на Минобороны, мужчина в ходе наступательных действий на позиции ВСУ обнаружил группу противника и решил пойти в атаку. Для этого он вместе со своими сослуживцами скрытно подобрался к противнику и открыл огонь.

Украинские военные потеряли около десяти человек, остальные отступили. Благодаря принятому решению белгородца российские подразделения заняли выгодные позиции.

эфир телеканала "ТВ Центр"
Видео: группа ВК "Подслушано Шебекино"
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